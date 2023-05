Durante una entrevista con la conductora Pati Chapoy, Marco Antonio Regil habló sobre su trayectoria a lo largo de su carrera. Asimismo, confesó algunos de sus secretos en su vida privada. Expresando su adicción al gran conocimiento e intelectualidad, esto gracias a que se considera sapiosexual. Generando críticas y controversias en los medios de comunicación.

Si hablamos, de Marco Antonio Regil, su infancia no fue fácil, tanto que expresó que su madre antes de que naciera estuvo a punto de abortarlo en por lo menos tres ocasiones. Lo que para Marco Regil, le quedó en el recuerdo.

En otra ocasión, se acordó de cómo fue su llegada a los medios de comunicación, el cual afirmó que sucedió luego de haber sido el ganador de un concurso de locución cuando solo tenía 15 años y desde entonces jamás dejó de trabajar. Sin embargo, aseguró que tuvo que “tocar puertas” para llegar al trono de las estrellas en televisión.

Pero ¿Qué significa sapiosexual?

Ser una persona sapiosexual no es común, pero si existe. Estas personas pueden ser tanto hombres como mujeres, siendo adictos al conocimiento y grado intelectual de una persona en general.

Marco Regil, fue honesto y decidido en abrir su corazón y hablar sobre las situaciones que a veces uno como persona pasamos entre esas, cuando su madre en cierto momento se planteó, "no tenerlo", situación que entre muchas otras le dejó “una carga muy pesada en su vida”.

También, en esa charla con Pati Chapoy, el conductor narró que su mamá estuvo a nada de entrar a un convento, pero al final se casó y de ese matrimonio nacieron sus dos hermanos mayores. Después de casarse nuevamente, nació él.

Marco Antonio expresó que su padre era alcohólico y una persona violenta, por lo que en repetidas ocasiones agredió a su madre, estando ella embarazada de él, por lo que ella decidió dejarlo, pero fue complicado debido a las amenazas por parte de él. Estas fueron unas de las palabras de Regil:

“Primero se va con mis hermanos y embarazada de mí, lo abandona y él era un hombre poderoso, era emprendedor, fue coronel (…), mi mamá se va a Tijuana, mi papá le habla y le dice: ‘te voy a quitar al niño cuando nazca, te voy a demandar por abandono de hogar’ y eso él ya había hecho con una ex mujer”.

En resumen, luego de lo vivido durante su infancia y problemas severos con cada uno de sus progenitores transmitiéndole miedo y ansiedad se animó a estudiar la carrera de Psicología.

“Psicológicamente, era una carga muy fuerte, tengo que demostrar que valgo, que valió la pena no abortarme (…), naces nervioso, ansioso, con miedos, retos con los que he trabajado y seguiré trabajando con mucha compasión hacia mí, pero ese estrés me lo transmitió”, relató.

