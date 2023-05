Richie O'Farrill es un actor, comediante y standupero mexicano de 31 años. Su éxito llegó gracias a su particular estilo de comedia, y por su canal de "Ñam Ñam", donde degustaba comida mexicana acompañado de personalidades.

Richie O'Farrill subió un video a sus redes sociales, bajo los influjos del alcohol y la marihuana, en el que reveló que en la boda de Mau Nieto fue amenazado de muerte por el comediante Daniel Sosa. Richie O'Farrill aprovechó esta dificultad para despotricar contra muchos otros compañeros comediantes y asistentes a la boda, tales como Sofía Niño de Rivera y su esposo Jorge Bermúdez, y el mismo Mau Nieto.

Días después, Mau Nieto compartió en Instagram su versión sobre lo ocurrido en la boda. El standupero declaró que O'Farrill llegó en un estado "inconveniente" al evento. "Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la madre de insultos a mí y a mi esposa", destacó en su publicación.

"Llegó súper agresivo con personas armadas"

"Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la madre de insultos a mí y a mi esposa. Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado muy inconveniente, deplorable, no soy un experto, ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos", escribió Mau Nieto en sus redes sociales.

"Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa por mensajes, me amenazó. Tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté".

Mau Nieto finalizó diciendo que, a pesar de todo, se encuentra abierto al diálogo con quien fue su amigo. "Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté. Como siempre. Aquí estaré cuando hable mierda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore".

FS