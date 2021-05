Manuel Turizo: “Tenemos que proclamar la paz en Colombia”

Manuel Turizo considera que la función de los artistas colombianos frente a la situación política en Colombia es proclamar la paz y exponer la situación para que tanto el Estado como los protestantes se den cuenta que están en un error.

Desde el pasado 28 de abril los ciudadanos de varias ciudades colombianas han salido a manifestarse en contra del gobierno del actual presidente Iván Duque, luego de que se proclamara una reforma tributaria que supone generar un impuesto a productos de la canasta básica, la gasolina, el internet, entre otros.

"Entiendo a la gente que esté con resentimiento, con dolor, entiendo la violencia que está sucediendo en el país, pero tampoco soy partidario de que el resentimiento se responde con resentimiento, totalmente lo contrario, pienso que la violencia que están incitando dentro del país tiene que parar por iniciativa de todos. Nosotros, digamos que los que tenemos voz, no podemos incitar a que el resentimiento continúe, tenemos que incitar a la calma, la paz, por lado y lado, por parte de las personas que están vandalizando y el estado también", dijo Manuel Turizo en conferencia de prensa.

El cantante originario del municipio colombiano Montería se declaró en contra de la vandalización con violencia que ha cobrado las vidas de más de 24 personas, entre ellos civiles y policías.

Además señaló que ha recibido amenazas de parte del público que lo critica por no apoyar las manifestaciones o participar en ellas.

"Desde que salí en toda esta situación he dicho que tranquilos, que paz y me han dicho que ojalá me muera y se muera toda mi familia por no incitar a la violencia. Yo no puedo unirme a una revolución de violencia y no lo voy a hacer, no lo apoyo", afirmó.

"Estás quemando hoteles, el 60 por ciento de los medios de Cali están dañados ¿eso te parece que es una manifestación donde la gente se merece que le respondan?, ahí lo que estás demostrando es que eres igual de malo que esas personas a las que les estás pidiendo que sean buenas, entonces yo no entiendo eso, yo entiendo la conciliación, entiendo que si alguien te responde con una cachetada tu le puedes responder con una cachetada pero él te va a responder con una patada y un balazo".

Actualmente Turizo, de 21 años, se encuentra en México promocionando su nuevo álbum "Dopamina", que fue creado durante la época de pandemia y con el que planea comenzar una gira presencial por Estados Unidos.

En este proyecto incluye ritmos nuevos mezclados con el urbano, como champeta y R&B.

"Me siento más seguro del antes y después de Manuel, del pasado al momento en el que estoy ahora, me siento más preparado y tengo mejor conocimiento sobre lo que tengo que hacer; antes era un joven soñador con muchas ganas de trabajar, pero ahora tengo muy claro qué es lo que quiero transmitir con la música, que es que la gente quiera ponerse a bailar con la música de Manuel Turizo", compartió.