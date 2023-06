Manolo Caro: “Buscamos darle la vuelta a lo que se está haciendo en el cine mexicano”

El director tapatío Manolo Caro, la casa mundial de champán Moët & Chandon y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) crearon el programa -incubadora- “Toast for a Cause”, iniciativa que busca impulsar a la nueva generación de guionistas.

Y este año lanzaron una nueva convocatoria, cuyos resultados se darán a conocer hoy a las 12:30 horas, en la Sala de Prensa FICG, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Para esta edición se sumó la actriz y productora Karla Souza, quien junto con Manolo Caro, presidente de la incubadora, anunciarán a los tres guiones ganadores, cuyos autores podrán participar en un taller de script doctor a lo largo de tres meses, con involucramiento directo de Caro y el director Gabriel Nuncio. Al terminar ese trabajo quirúrgico sobre una primera versión del guion, Manolo, Karla y un equipo especializado en la preparación de carpetas ayudarán a realizar sesiones de pitch con posibles productores y/o plataformas de contenidos.

El año pasado los guiones ganadores fueron: David Liles con “Inés”; “Júbilo”, de Lina Lasso y “La maquillista”, de Omar Gómez Arias y Sophia Barba Heredia.

En entrevista con EL INFORMADOR, Manolo comparte qué fue de los ganadores del 2022, qué buscaron en los guiones que premiarán este 2023 y detalles de la cinta que comenzará a filmar en Guadalajara en 10 días.

—¿Cuáles fueron las características que consideraron este año para la selección de los ganadores de la incubadora de guiones?

—Este año tuve la diferencia, en comparación al año pasado, de haber contado con Karla Souza y pude sumarla para darle impulso a películas que tuvieran voz femenina, que yo también incluyo en mis proyectos. También buscamos guiones que fueran frescos, tuvieran una fuerza y un poder de darle la vuelta a lo que se está haciendo actualmente en el cine mexicano.

—¿En qué fase van los tres guionistas ganadores del año pasado?

—Los tres guiones ya fueron presentados a productores en una sesión que tuvimos en la Ciudad de México, en donde obtuvimos muy buenos productores y colaboradores; y los resultados han sido maravillosos, porque a un año, “Inés”, de David Liles, ya está en proceso de preproducción y para fin de año comenzarán a grabar; además, recientemente nos enteramos que “La maquillista”, de Omar Gómez Arias y Sophia Barba Heredia, ya tiene una productora onboard; así que dos de ellos van muy avanzados y es sorprendente que prosperaran en tan poco tiempo.

—¿Cuáles son los temas que te gusta trabajar en un guion?

—A mí lo que me gusta siempre es hablar de la libertad en cualquiera de sus esquemas, muchas veces es la libertad sexual, la libertad de elección; el saber liberarte de una pareja, de una profesión, de un yugo. Además, me gusta mucho reírme de mí mismo, de la sociedad y de las circunstancias en las que me encuentro y que me parecen patéticas, pero que me mantienen entretenido. Lo que me funciona mucho es hablar desde el caos y por eso siempre digo que el confort es el peor enemigo de mi creatividad. Cuando me veo en viajes como éste, que son maravillosos y te encuentras a los amigos, estás en un hotel bonito, pues ahí no nacen las historias… Las historias nacen cuando te enfrentas a una frustración, a un fracaso, a un caos.

—¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?

—Actualmente estoy terminando la serie “Sagrada familia”, cuya segunda temporada será estrenada a finales de octubre; además, el proyecto que estoy a punto de arrancar y que en 10 días comienzo a rodar en Guadalajara es “Fiesta en la madriguera”, una película que está basada en una novela de Juan Pablo Villalobos. El guion está escrito por el ganador del Oscar por “Birdman”, Nicolás Giacobone, y en el elenco están Tenoch Huerta, Teresa Ruiz, Raúl Briones, Daniel Giménez Cacho y Pierre Louis; sin duda estoy feliz, porque creo que es el proyecto más interesante que he tenido sobre mi escritorio.

PARA VER

Filmografía de Manolo Caro

“No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” (2013).

“Amor de mis amores” (2014).

“Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando” (2015)

“La vida inmoral de la pareja ideal” (2016).

“Perfectos desconocidos” (2018).

“La Casa de las Flores: la película” (2021)