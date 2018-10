Mando, con toque

Enfrentarse a una industria musical competitiva ha sido un reto que Mando ha sabido enfrentar. El cantante regiomontano apuesta por una esencia latina para encabezar una nueva oleada de artistas juveniles que tienen a la creatividad y talento como pilares principales.

Aunque la carrera de Mando está en un proceso de consolidación, el joven suma a su trayectoria importantes méritos que lo han llevado a compartir escenarios junto a estrellas del momento como J. Balvin, Nicky Jam, Gente de Zona, Juan Magan y Paty Cantú, entre otros, ante públicos exigentes que han abarrotado foros como el Palacio de los Deportes, la Arena Monterrey, el Auditorio Nacional y el Auditorio Telmex.

“Cuando inicié sabía que esto era una carrera complicada, que te implica muchos sacrificios, eso me ha ayudado, pero la industria ha cambiado y eso lo hace más difícil. Siempre me ha gustado abrir puertas, el estar muy involucrado, te vas metiendo hasta conseguir tus objetivos”.

Tras el lanzamiento de su más reciente producción “La distancia”, Mando deja en claro que para triunfar en la industria es elemental unir fuerza con experimentados creativos para ofrecer música de calidad, por lo que trabajar de la mano de productores internacionales como Cruz Martínez (Kumbia Kings), Mauricio Garza (Zoé, Jesse & Joy) y el venezolano DejOta2021, además de otros talentos musicales como Saak y Alex Soto.

“La distancia ha tenido un gran recibimiento, sigue mi línea musical con pop latino con un toque del Norte, desde Monterrey. En un mes superamos el millón de hits en YouTube”, explica Mando al destacar el apoyo que desde tierras tapatías ha tenido gracias a su esencia latina.

“Guadalajara es una de la ciudades donde más me escuchan, he estado aquí desde el comienzo de mi carrera (…) ahora hay más competencia en todos lados, no me considero estar en el género urbano, yo apuesto por un pop más latino, tenemos mucha información musical por todos lados con la tecnología pero el reto es mantenerse en la memoria del público”.

Mando señala que aprovechar el impacto en México no es sólo un reto que deben enfrentar los nuevos exponentes musicales, pues ganar terreno fuera del país es una consigna que tiene en mente, al destacar la gran fuerza que los cantantes mexicanos tienen en Centroamérica.

“Encontrar tu identidad musical es lo más difícil, he tenido una evolución musical porque siempre lo he buscado. Cada artista tiene sus bases de fans, a veces influye mucho el género que cantas. Ahora vamos a Perú, la respuesta en redes sociales ha sido muy fuerte, han pedido que regresé desde la primera vez que fui, también Estados Unidos es una meta”.