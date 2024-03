Maluma fue discriminado en Medellín por esta razón

Si bien, Maluma es uno de los artistas latinos más reconocidos en la industria musical, su particular manera de llevar una prenda le hizo pasar uno de los momentos más vergonzosos al intérprete de “cuatro babys“, y es que al ser una figura pública, se entendería que cualquier lugar daría lo que fuera por tener al artista, sin embargo, esto no fue así.

Fue a través de su cuenta de X, donde el colombiano aprovechó para postear los hechos que lo llevaron a sentirse molesto y hasta discriminado, pues un establecimiento de comida en su natal, Medellín, le prohibió la entrada por llevar shorts.

"Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts", denunció en su cuenta oficial de la red social, X; aunque no dió detalles si se trataba de un club, un restaurante o alguna tienda.

Con un tono bastante molesto descalificó el hecho comentando que le parecía algo discriminatorio, que la ropa fuera una causa fundamental para recibir un buen trato. "¿Quiénes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten", agregó.

Incluso, dejó claro que la ropa no define a la persona que la usa y hasta aseguró que no volvería a pisar el sitio, nunca más: "Como te veas, no define quién eres. ¡No vuelvo!", finalizó.

Denuncia de Maluma divide opiniones en redes sociales

Las palabras de Maluma dividieron las opiniones en las redes sociales, pues, aunque muchos lo apoyaron y hasta él compartieron algunas experiencias que les ha tocado vivir; otros más le dieron la razón al establecimiento, dejando claro que, al ser un lugar privado, pueden aplicar el polémico "derecho de admisión".

"Eso se llama reserva del derecho de admisión. Y sí, si hay ropa para cada ocasión, lugar, evento", "Maluma, así seas una "estrella" los códigos de vestimenta se respetan", "Si te pasa a ti que nos espera a nosotros", "Eso fue una bobada", "Hay muchos sitios con código de vestir. No se sienta más que nadie, aprenda a respetar y punto", "Eso bebé, no te dejes", "Pero quémalos", "Juan Luis descubriendo el derecho de admisión a los 30 años", son solo algunos comentarios que se pueden leer.

