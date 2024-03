Hailey Bieber rompe el silencio sobre crisis matrimonial con Justin Bieber

Este fin de semana, Hailey Bieber y Justin Bieber celebraron el cumpleaños número 30 del cantante, todo esto en medio de las especulaciones sobre el estado en que se encuentra su relación amorosa.

Diversos medios internacionales comenzaron a reportar que la pareja se encontraba teniendo problemas en su matrimonio, esto después de que el padre de la modelo, Stephen Baldwin, subiera a sus redes sociales una curiosa publicación.

En esta publicación, el actor solicitó a sus seguidores "una pequeña oración" para el matrimonio, acompañada de un clip de Bieber tocando la guitarra e interpretando "Could Sing of Your Love Forever". Esta misma solicitud fue compartida por Victor Marx, fundador de All Things Possible Ministries, instando a los cristianos a ofrecer rezos por sabiduría, protección y cercanía al Señor para los famosos jóvenes.

Luego de esto, el sitio,"TMZ" informó que Hailey se encontraba furiosa con su padre por atraer atención no deseada de la prensa y preocupación en los fans.

Ahora, la modelo rompió el silencio al respecto a través de Instagram, compartiendo que están en el mejor momento de su relación: “Para su información, las historias y los constantes chismes que circulan en las redes sociales y que veo en TikTok son cien por ciento incorrectos, hechos de la nada... venidos de la tierra del engaño”.

Reconoció que es divertido para la audiencia alimentar estas historias, pero afirmó que son mentira, concluyendo el tema. Hasta el momento, Justin no ha hecho comentarios.

Hailey festejó los años de vida de Justin con un romántico video en blanco y negro. En el video, se observa a la pareja dándose un beso, con ella aparentemente recostada en el regazo del cantante. Emocionada, escribió en su perfil: "¡¡30 años!! eso fue rápido. Las palabras nunca podrían describir realmente la belleza de quién eres. Feliz cumpleaños amor de mi vida".

Además del romántico momento, su publicación en Instagram contiene una serie de fotografías que muestran otros momentos compartidos, como viajes y su boda.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp * * *

XP