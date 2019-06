Madonna asegura que "Madame X" es una agente secreta

Madonna da un salto en el tiempo y vuelve a sus orígenes, para entregar a todos admiradores una nueva producción discográfica, con sonidos noventeros mezclados con una infinidad de ritmos, entre los que resaltan los latinos.

"La Reina del pop", no deja de sorprender a la escena musical con los giros que le da a cada disco nuevo que lanza, en este caso "Madame X" hace un llamado a la nostalgia con ritmos como los de "Vogue" que moderniza con trap y pop urbano.

En esta etapa un tanto experimental, la acompañan Maluma, Quavo, Swae Lee y Anitta, con duetos en donde la cantante deleita con frases en español y portugués. Toda esta revoltura de sonidos Madonna lo explica como el reflejo de "Madame X", quién es una agente secreta que cambia de personalidades e identidades alrededor del mundo.

"Decidí llamar a mi disco "Madame X" ella es una agente secreta que viaja por todo el mundo, cambia de identidad, lucha por la libertad, lleva la luz a lugares oscuros. Ella es una bailarina, una profesora, una jefa de estado, un ama de llaves, una prisionera, una estudiante, una maestra, una madre, una hija, una monja, una cantante, una santa, una prostituta, una espía...", explica la cantante en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Hasta la fecha sólo han salido cinco sencillos en las plataformas digitales, "Medellín" junto a Maluma, "Dark ballet", "Future" junto a Quavo, "Crave" junto a Swae Lee y "I rise", los cuales a pesar de no haber alcanzado los primeros lugares en las listas de popularidad como es costumbre, han tenido muy buena recepción por parte del público.

Después de cuatro años, la cantante estadounidense presentará su nuevo álbum en un evento privado, el próximo jueves 13 de junio en Inglaterra; mientras que su disco estará disponible en formato físico y digital este viernes 14.

Y para ir calentando la presentación de dicho material, la "Reina del Pop" subió una imagen, estilo portada, a su Instagram donde se ven unos pechos al descubierto y el pezón de uno de ellos es atravesado por una rosa. En días pasados la cantante liberó el nombre de todos los temas que conformarán "Madame X"

1. "Medellín" – Madonna & Maluma

2. "Dark ballet" – Madonna

3. "God control" – Madonna

4. "Future" – Madonna ft. Quavo

5. "Batuka" - Madonna

6. "Killers who are partying" – Madonna

7. "Crave" – Madonna ft. Swae Lee

8. "Crazy" – Madonna

9. "Come alive" – Madonna

10. "Extreme Occident" – Madonna

11. "Faz gostoso" – Madonna ft. Anitta

12. "Bitch I'm loca" – Madonna ft. Maluma

13. "I don't search I find" – Madonna

14. "Looking for mercy" – Madonna

15. "I rise" – Madonna

OA