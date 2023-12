Madonna anuncia nuevo concierto en México: fecha de preventa

Como parte de su gira "The Celebration Tour", Madonna anunció un nuevo concierto en México. Con esta nueva fecha, la diva de "La isla bonita", se presentará cinco veces en los escenarios del país. Según lo revelado por Ocesa, este último día marcará el cierre de la gira de la artista estadounidense en México, convirtiéndola en una oportunidad única para aquellos que no lograron obtener boletos para las presentaciones anteriores.

La "Reina del pop" realizará su show en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 26 de abril de 2024, tomándose un día de descanso después de sus primeros conciertos programados en el mismo recinto.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán defiende a Enrique Guzmán por supuesto abuso a menor

Preventa y venta de boletos

La preventa para la quinta fecha tendrá lugar el jueves 7 de diciembre, exclusivamente para tarjetahabientes Citibanamex, y estará abierta al público general el 8 de diciembre.

Ticketmaster, a través de su página oficial, ha anunciado los precios de los boletos para los conciertos de Madonna. Los costos variarán según el formato de asistencia, oscilando entre $1,020 para la sección de gradas y $11,600 en el área más cercana al escenario.

Cabe destacar que la famosa debió reprogramar sus espectáculos en México debido a una "grave infección bacteriana" que la llevó a ser hospitalizada meses antes del inicio del Tour. Inicialmente programados para el 25, 27, 28 y 30 de enero, los conciertos fueron trasladados al 20, 21, 23 y 24 de abril del año próximo.

En octubre pasado, dio inicio The Celebration Tour en Londres, destacando con la presentación de más de cuarenta canciones, incluyendo notables éxitos de las últimas cuatro décadas. El escenario elegido fue el centro O2, situado en el este del país, donde Madonna se presentó durante cuatro jornadas que agotaron todas las entradas.

La cantante, ataviada con un elegante vestido negro y un llamativo tocado plateado, cautivó al público al interpretar con fuerza su exitosa canción de 1998, "Nothing Really Matters". En un espectáculo muy anticipado por los fans, la presencia especial de Bob The Drag Queen, luciendo un elaborado traje de época, le dio la bienvenida a la estrella del pop en el escenario.

Esta gira es reconocida como una "experiencia única" al repasar la rica trayectoria musical de la cantante, que cuenta con 65 años de historia. Más allá de ser un recorrido por su carrera, la gira también tiene como objetivo rendir homenaje a la ciudad de Nueva York, donde Madonna dio sus primeros pasos como artista.

MM