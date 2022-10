Madonna compartió una grabación en la que presuntamente se habría declarado abiertamente gay hace unos días, sin embargo, lo que ahora la tiene en el ojo del huracán es una grabación en la que aparece inhalando algo muy parecido a los poppers.

El clip, que ya circula en redes sociales, es parte de una transmisión en vivo que la intérprete de "Like a Virgin" hizo con una famosa influencer. Madonna puede verse sentada frente a la cámara mientras sus asistentes la están arreglando.

Además de posar, platicar y cantar, en un momento del video se aprecia cómo recibe un curioso frasco que se coloca directamente en la nariz para aspirar su contenido. "¿Esos son poppers?", dice la influencer, a lo que Madonna inmediatamente contesta: "¡Wow, no! Soy cristiana".

Posteriormente pone los ojos en blanco y sufre un repentino ataque de risa.

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y aunque muchos han aplaudido que ahora sea tan abierta con su vida; otros creen que simplemente está perdiendo la cordura: "No puedo creer que vi a Madonna haciendo poppers en vivo anoche", "No los poppers", "¡Oh por dios Chica", "¿En serio lo hizo?", son algunos de los comentarios que pudieron leerse durante la transmisión.

Not Madonna doing poppers on TikTok live �� pic.twitter.com/6qs07eH5It — Rap Alert (@rapalert1OO) October 27, 2022

¿Qué son los poppers?

De acuerdo con la FDA, estos productos, conocidos como "poppers", contienen sustancias químicas similares al nitrito de amilo, un medicamento para aliviar el dolor de pecho, que al ser inhalado puede provocar una sensación de euforia, ligereza y aumento del deseo sexual.

A menudo se envasan en botellas pequeñas similares a los productos de bebidas energéticas y se venden con frecuencia en línea, en tiendas de novedades; sin embargo, esto no significa que su comercialización sea legal.

Estos químicos pueden ser corrosivos y dañar la piel u otros tejidos con los que tienen contacto, causar dificultad para respirar, bajas extremas de la presión arterial, disminución de los niveles de oxígeno en la sangre, convulsiones, arritmia cardíaca, generar un estado de coma y en el peor de los casos ocasionar la muerte.

