Madonna: Julia Garner es elegida para interpretar a la "Reina del Pop" en película biográfica

Tras los rumores de una fuerte competencia y procesos de casting para seleccionar a la actriz que dé vida a la “Reina del Pop”, Madonna, el medio Variety ha confirmado que Julia Garner será quien interprete a la cantante en la producción que prepara Universal Pictures bajo la dirección de la propia Madonna.

De acuerdo a la primicia del proyecto, no solo la apariencia física de Julia Garner fue clave para que la actriz pueda encarnar a Madonna en diferentes etapas de su vida, pues su capacidad interpretativa también fue el gancho para que la protagonista de “Inventando a Anna” y “Ozark” pueda replicar la fuerte y extrovertida personalidad de la “Reina del Pop” y las polémicas que la han seguido por su propuesta escénica y su vida personal.

Julia Garner, la favorita para el papel

Tal parece que el equipo de Madonna fue quien eligió a Julia Garner. AFP / ARCHIVO

Entre las actrices que sonaban fuerte para que llevaran el rol protagónico estaban contempladas Florence Pugh, Alexa Demie y Odessa Young, así como cantantes como Bebe Rexha y Sky Ferreira, pues también se apostaba a que la nueva “encarnación” de Madonna pudiera cantar o al menos tener un rango similar a la voz y manejo de escenario como lo hace la cantante de “Like a virgin”, aunque no se sabe si Julia Garner también logró cautivar a los productores y ejecutivos con su voz o si habrá un trabajo de post-producción para que las canciones que se sumen a la película suenen con la voz idéntica a Madonna.

Aunque no se han brindado más detalles sobre el estatus de la película y para cuándo se proyecta llegue a las pantallas, ha trascendido que el equipo de producción encabezado por Madonna, fue el que ofreció esta oportunidad a Julia Garner, quien no se ha pronunciado sobre si aceptó o no el rol ofrecido por la “Reina del Pop”.

¿Qué tanto se hablará de Madonna en la película biográfica?

Madonna dirigirá su propia película biográfica. EFE / ARCHIVO

Hasta el momento, diversas filtraciones indican que la trama explorará los diferentes triunfos de Madonna en su carrera, su ascenso a la fama mundial, su lucha por empoderar a la mujer en la industria musical y principalmente sus primeros años en Nueva York.

AC