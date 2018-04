MC Davo, con ritmos bajo el brazo

Estén o no de moda ciertos ritmos, para el rapero MC Davo nunca hay mal momento para sumarse al auge o proponer una propuesta diferente y eso es lo que planea hacer con su próxima producción que irá de la mano, tan sólo un poco, con la fiesta futbolera que este año ocasiona el Mundial.

Previo al lanzamiento oficial de sus nuevas creaciones, el compositor regiomontano llegará a Guadalajara para deleitar a los tapatíos que han sido parte del ascenso imparable de este músico que, en plataformas como YouTube, congrega a millones y millones de reproducciones, especialmente, luego de sus diversas colaboraciones con el cantautor C-Kan en canciones como “Vuelve” con récord de 142 millones de hits desde 2013, por ejemplo.

“Estoy muy consciente de que C-Kan fue una parte necesaria para levantar público en Guadalajara, sé que quizá no sería lo mismo, pero también no hacemos el mismo tipo de música, él es más urbano, más malandro, pero se combina muy bien a la hora de ‘rapear’ conmigo, somos compatibles, yo le he podido robar fans de Guadalajara y él lo ha hecho con los míos en Monterrey”.

Como en casa

Aunque MC Davo puntualiza la diferencia de estilos y composición que hay entre su colega C-Kan y él, el regiomontano destaca el cariño que ha logrado en la capital jalisciense para realizar presentaciones individuales que permiten ofrecer lo mejor de su repertorio como “Mis defectos”, “Si ella supiera” y “Ya no hay nada”, por ejemplo, además de considerar factible que Guadalajara sea de las primeras ciudades en conocer en vivo las nuevas creaciones del rapero norteño al finalizar la gira de su pasada producción “Las 2 caras”.

“Cerramos el ciclo musicalmente hablando de ese disco, pero no me he presentado ni en Guadalajara ni en otras ciudades cantando las nuevas rolas que vienen y me gustaría que Guadalajara fuera de las que pueda disfrutar de lo nuevo que se estrena oficialmente hasta el próximo mes, iré aventando videos, canciones, fechas, muchas cosas nuevas”.

La gira que dará el último de respiro de protagonismo a “Las 2 caras”, comenzó su andar en Monterrey con la idea de ir proponiendo nuevos conceptos estéticos y sonoros a los videos de gran producción que han caracterizado a la industria musical en los últimos años, una tendencia con la que MC Davo comulga muy bien.

“La industria cambió desde mi penúltimo disco a ‘Las 2 caras’, en el 2014 en lo urbano J. Balvin estaba en el top y Nicky Jam iba hacia arriba, ellos le dieron un giro a la música desde los videos, comenzó la tendencia de que las canciones sin videos no son canciones, que eso no funciona y antes pensabas que si la canción pega era necesario hacerle un video”.

Pese a las modas, MC Davo sigue fiel a su ritmo y las propuestas sonoras sin esperar a que las tendencias lo alcancen: “de mis discos de 12 canciones como nueve tienen video, estoy listo para lo nuevo (…) en mi nueva canción hay un flow del Mundial, te dan ganas de echarte una cascarita en la calle, trae líneas de futbol aunque no está todo enfocado en eso, hay referencias, los que saben de futbol me entenderán esas metáforas, trae flow brasileño, coros electrónicos”.

Sorpresa en el viento

La idea de que personajes como C-Kan se sumen a la presentación de MC Davo en el Foro Independencia, es una propuesta que el regiomontano no ha confirmado del todo al dejar en el aire las posibles sorpresas que se pueden dar junto al rapero tapatío que de igual forma ha tenido como invitado al compositor norteño en sus giras por el norte del país.