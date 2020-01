Lupillo Rivera sorprende y arma "baile" en la línea B del Metro

Lupillo Rivera le hizo el día y hasta la semana a usuarios de la Línea B del Metro y es que sorprendió a todos dando un pequeño concierto de manera "espontánea" y llena de alegría, en la estación San Lázaro.

En una de las líneas más concurridas del transporte colectivo, quien fuera juez de "La Voz Azteca" cruzó los torniquetes con su tarjeta universal de acceso, mientras la gente incrédula se le acercaba al ver a su ídolo en un día que era completamente normal, pero que dio un giro inesperado.

Fue al alrededor de las 9:30 de la mañana cuando el cantante de regional mexicano apareció vestido totalmente de negro, y subió a un escenario ya seguido por un séquito de señoras, en su mayoría, y jóvenes que no querían perder el momento así que empuñaron sus celulares para tomar fotos y videos.

Con "Despreciado me voy" hizo que al menos 350 personas se reunieran alrededor del escenario para cantar con él. Y con "Me cansé de rogarle" ya tenía a todos en la bolsa, pues no dejaron de cantar con el nacido en La Barca, Jalisco y uno que otro hasta se animó a bailar.

El hermano de Jenny Rivera entonó piezas como "Que tal si te compro" y "El Rey" de José Alfredo Jiménez, acompañado por un mariachi. Y mientras la gente coreaba los estribillos Lupillo Rivera sonreía de oreja a oreja al ver la entrega del público quien estaba encantado con su presencia en el estación San Lázaro.

Pero antes de que finalizara y que Lupillo se fuera de la estación del Metro, su público se enteró que el llamado "Toro del corrido" cumplirá el próximo 31 de enero 48 años, así que sin más le "arrebataron" a sus músicos para interpretar las clásicas "Mañanitas" en honor al artista.

jb