Luego de que Sasha Sokol habló abiertamente de la relación que tuvo con Luis de Llano, los seguidores de la cantante comienzan a teorizar acerca de las ocasiones en las que a través de su música, Sokol habló de su pasaje de vida con el productor televisivo.

Fue en 1987 a la edad de 17 años cuando lanza su disco homónimo "Sasha", el primero que hacía como solista donde la cantante incluyó "Rueda mi mente" y "Después de la función", temas que vuelven a tomar notoriedad por el vínculo que ambas aparentemente muestran entre De Llano y Sokol.

Si bien en el tema "Rueda ni mente", Sasha le canta a un amor que recién acaba de conocer y la flechó, razón por la que no puede dejar de pensar en él, para el video, la cantante narra una relación entre una alumna y su profesor.

En el videoclip, una joven Sasha está enamorada de su maestro, quien además de ser mucho más grande que ella, físicamente es muy parecido a Luis de Llano, es decir, es un hombre maduro, con pelo y barba cana, similar a como el productor luce desde hace varias décadas, lo que hace pensar a los fans de Sasha que la intérprete narró su historia con el también hermano de Julissa.

En el tema "Después de la función", Sokol narra a través de la letra del tema, que para olvidar a su amor tiene que salir huyendo en un avión.

Esto hace similitud a lo contado por la cantante al decir que cuando sus padres se enteraron de la relación entre el productor y la cantante, estos la mandaron fuera del país.

"Sale el avión que me llevará a donde yo pueda olvidar, el sentimiento que me está llamando. Pasan las horas, nada cambiará y en un silencio todo acabará", continúa. Después de la función hay que olvidar, mi gran amor, mi gran verdad. Y tantas cosas que no debo recordar, parece ser que somos de papel y una vez más escribiré dentro de mí todo lo que no puedo hablar, después de la función", versa la letra.

Esta canción escrita por Áureo Baqueiro y producida por Raúl González, Fernando Riba y Kiko Campos, fue lanzada por Sokol cuando tenía 17 años, época en la que aparentemente había terminado su relación con De Llano y el álbum fue lanzado cuando ella regresó a México luego de haber estado un tiempo radicando en Inglaterra.