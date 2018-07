Luis Rey sabía que no era padre de “El Sol”

Ricardo Berbari, primer mánager del cantante mexicano Luis Miguel, reivindicó en un programa argentino lo que muchos murmuran sobre “El Sol” y Luis Rey: el cantante español sabía que no era el padre biológico. Indicó que la confesión del español se dio después de una cena: “él me lo dijo, lo juro en la Biblia. Él me dijo ‘yo no soy el padre de Luis Miguel’”.

Berbari solicitó al panel que hiciera un poco de cuentas matemáticas. “Hay que deducir una cosa, él conoce a Marcela en Mar del Plata en noviembre o diciembre. Se la lleva después que sale con ella y se pone de novio, se va con ella a Puerto Rico, y el chico nace en Puerto Rico entre marzo y abril, entonces era cincomesino”, añadió con una sonrisa irónica.