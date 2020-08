Luis Miguel une su voz con la de Céline Dion y lo presume

Luis Miguel sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva colaboración con la cantante Céline Dion.

A través de sus redes sociales, el también productor musical subió un video con la canción "Somos Novios", que tiene la participación de la artista de 52 años.

El tema es interpretado por Luis Miguel en español y por Celine Dion en inglés y hasta el momento cuenta con más de 400 mil reproducciones.

Esta canción fue escrita por Armando Manzanero y apareció en el disco "Segundo Romance" (también conocido como "Romance II) del Sol de México, el cual salió en agosto de 1994.

Los seguidores del músico de 50 años mostraron su emoción por escuchar la nueva grabación de su ídolo.

"¿Hay algo que este joven no haga bien?", "No te creo, Dios, no me la creo, que grandioso y genial", "Dos leyendas vivas" y "Sigues siendo el rey" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

No es la primera vez que Luis Miguel comparte las colaboraciones que ha hecho con otros artistas.

El pasado 6 de agosto compartió un video de un recital que dio como invitado de Frank Sinatra, una de las influencias de Luismi.

"Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque tuve la oportunidad, cuando era pequeño, de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés gracias a sus canciones. Y quiero decir que años después, tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, que es el 'Duets II'. Eso fue como un sueño hecho realidad", mencionó el originario de San Juan, Puerto Rico.

Un mes antes mostró una versión de "Sonríe" junto a la voz de Michael Jackson, la cual también fue del agrado de sus seguidores.

