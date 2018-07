Luis Miguel estaba contento con su serie, dice su "representante"

El actor argentino César Bordón se ganó la simpatía de muchos gracias a su participación en la serie de Luis Miguel como el encargado de dar vida a Hugo López, representante de Micky.

En una entrevista para el diario argentino "La Nación", Bordón dijo que, contrario a algunas versiones, Luis Miguel estuvo contento con su serie.

"Sé que estaba conforme y contento con la serie, pero es un persona muy reservada con un entorno cerrado y no tuve una devolución puntual de mi personaje. Hay versiones de que está enojado y no quiere hacer la segunda temporada, pero no creo. Él participó en el guión, dio sus datos y entregó su consentimiento. La serie es la versión de los hechos del propio cantante: es cómo vivió y sintió su vida".

Bordón dijo que Lucía Miranda, la viuda de López, lo contactó y se encontraron en Buenos Aires. "Estaba fascinada con el trabajo que yo había hecho en la serie y me compartió su admiración. Manifestó que yo tenía la misma forma de hablar y de expresarme que su marido. La conversación estuvo cargada de emoción porque ella vivió esa realidad y perdió a un ser amado. Yo tenía miedo de ser ofensivo o grosero, pero el personaje de ficción que compuse se pareció al real. Es totalmente exótico, un milagro se podría decir".

A principios de julio, Lucía Miranda también habló para "La Nación" y comentó que el gran dolor de Luis Miguel había sido no encontrar a su madre, Marcela Basteri.

JB