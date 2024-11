Luis Miguel arruina festejo de cumpleaños en un restaurante de Mérida (VIDEO)

Durante su gira en México, el cantante Luis Miguel fue visto recientemente en un restaurante en Mérida. Su presencia inesperada terminó acaparando la atención y eclipsando un momento especial para otros clientes, y todo quedó registrado en video.

A través de TikTok, el usuario @soyerickcid compartió el momento en que celebraban el cumpleaños de su madre en un elegante restaurante. Sin embargo, justo cuando le llevaban un pastel con una vela encendida, el personal interrumpió la celebración para hacerles una solicitud inesperada.

"Como cuando vas a celebrar el cumpleaños de tu mamá y en la mesa de atrás aparece Luis Miguel". Al inicio del video, se observa a una señora feliz recibiendo su pastel de cumpleaños, mientras que en el fondo se ve a la famosa estrella observando la escena.

En el video se escucha una voz femenina diciendo; "¿Están grabando?, ¿podrían tomarle de otro ángulo por favor?". La interrupción distrajo a todos, causando que la vela se apagara y arruinando por completo el video y las fotos de la cumpleañera.

El usuario, quien acompañaba a su mamá en su cumpleaños, vivió un momento incómodo debido a que el cantante estaba en la mesa de al lado y, sin querer, aparecía en el fondo del video que estaba grabando.

Cabe destacar que Luis Miguel se encontraba sentado entre dos hombres y para impedir ser visto, prendió el flash de su celular para ocultar su cara, aún así se alcanzó a distinguir los rasgos característicos del intérprete de "Ahora te puedes marchar".

En la plataforma, el clip se volvió viral rápidamente acumulando 8 millones de reproducciones en un día, pues capturó la atención de los internautas, quienes no pudieron evitar dejar todo comentarios y críticas por la actitud de "El Sol":

"Ese señor Luis Miguel qué. ¡Tu mamá merecía el mismo respeto que todos! Que coraje. Igual muchas felicidades"; "Por algo están pagando ese restaurante, yo le hubiera dicho que no. ¡Me vale que esté Luis Miguel o quién sea!"; "Quema mucho el sol"; "Ni me di cuenta que era el Luismi, yo ni madres dejó de grabar a mi mamita, ella era la estrella en ese momento"; "A mí sí me dice eso la mesera le armó un escándalo porque estoy pagando igual que Luis Miguel jajaja"; "¿En cuál restaurante? La verdad tu mamá merece disculpas por parte de ellos".

MF