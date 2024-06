La actriz tapatía Luz Elena González relata la historia de amor que vivió con Luis Miguel , la cual no trascendió debido a que todavía no olvidaba a su expareja, Rafael Amaya pero, en el camino, de acercarse a "El Sol de México", este también encontró a otra persona: Mariana Seoane.

La conductora de "Venga la Alegría" fue entrevistada por Matilde Obregón y recordó algunos de los romances que vivió antes de casarse con su actual esposo, Bernardo Martínez, pues fue novia de varios de los galanes de televisión más importantes; entre ellos, Sebastián Rulli, Jaime Camil y Rafael Amaya.

Pero, de entre ellos, se destaca Luis Miguel al que conoció gracias a Jaime Camil, antes de que él y Luz Elena emprendieran una relación.

González rememoró que, un día, Camil le presentó por llamada telefónica a Luismi quien, insistente, hizo a la exmiss de belleza una propuesta para que se conocieran y aunque sí se trataron, en un viaje que hizo a Acapulco , Camil se sinceró con ella y le indicó que quería que le diera una oportunidad.

"Ahí fue cuando me dijo Jaime: ‘Pero tú me gustas a mí’, entonces salí con Jaime, muy lindo. .. muy lindo recuerdo, un gran amigo, hoy por hoy, tipazo, terminamos rápido, fue una historia tanto atropellada", confesó.

Confesó que, al poco tiempo de iniciar su relación, decidió terminar con el actor, debido a que un amigo le dijo que lo había visto en un bar de la CDMX divirtiéndose con un grupo de mujeres provenientes de Cuba.

Pasaron los años, en los que Luz emprendió una relación con Rafael Amaya, para que "El Sol" volviera a buscarla, justo en el momento en que ella y su pareja se encontraban a punto de terminar, por lo que aprovechó para darle un ultimátum al actor que dio vida a Aurelio Casillas en "El señor de los Cielos".

"Al final de la relación, en una etapa ya no tan buena, y le digo: ‘-A ver, Rafa, yo no veo que esta relación vaya a ningún lado, entonces sólo quiero que sepas que me está invitando Luis Miguel a su concierto, dime ahorita, ¿nos casamos o terminamos esta relación y me voy al concierto?', y se me queda viendo y me dice: '-No, no estoy preparado’, y se fue", ahondó.

Fue entonces que Luz asistió al concierto de "Micky" y comenzó su historia de amor, pues la conductora asegura que sí fueron novios y disfrutaron de frecuentes viajes a la casa de "El Sol" en Acapulco y también de múltiples visitas a Pie de la Cuesta, parte de la costa en donde vivía Andrés García.

Sin embargo, el noviazgo duró sólo dos meses, pues a pesar de que disfrutaba de la compañía del cantante, nunca pudo olvidarse de Amaya, situación que González asegura que Luismi intuyó.

"Fueron dos meses que salimos, pero obvio no (olvidé a Rafa), bajé 10 kilos en 15 días y yo lloraba, no se me olvidaba el otro, lo amaba porque, finalmente, las decisiones las notas con la cabeza, pero las emociones ahí están, creo que ese fue el motivo por el que no se dieron las cosas (con Luis Miguel), un hombre obvio se da cuenta" , consideró.

Pero la gota que derramó el vaso fue cuando llegó a una cena organizada por "El Sol" en la que, para su sorpresa, él se encontraba en compañía de Mariana Seoane.

"Mandó a las escoltas por mí, llego a la cena, era la mesa en forma en U, él estaba al centro con Mariana Seoane y todos los demás amigos alrededor y yo hasta la orilla: sólo me senté, voltee a ver a todos y pensé: ‘-¿Qué estoy haciendo aquí?, si él está con Marianita’, me paro y me voy", contó.

Sin embargo, Luz Elena no considera que Mickey le haya sido infiel con la intérprete de "Mermelada", pues ella nunca se comprometió de corazón con él, al seguir pensando en su exnovio.

"Yo digo que no me lo puso (el cuerno), porque él se dio que no estaba enamorada ni al cien, como que dijo ‘¿para qué pierdo el tiempo?’", expresó.

Aunque Luz rememoró que, a los seis meses que se empezó a salir con su marido, el cantante volvió a buscarla a través de un amigo, pero ella se negó.

"Le dije: ‘¿Qué crees?, conocí a una persona maravillosa, alguien con quien creo que puedo tener una familia, una estabilidad, agradezco mucho pero dile que no’" , ahondó.

"Es una persona maravillosa, sí , una gran estrella, un gran artista, pero no era ahí, tanto así que llevo 20 años con mi esposo", destacó.

Con información de SUN.