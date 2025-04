José Luis Higuera confirma el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX

El exdirector deportivo de Chivas, José Luis Higuera, confirmó en una entrevista para Caliente TV la noticia de la que la gran parte de la afición mexicana ha denominado como uno de los mayores problemas dentro de la Liga MX, según el empresario mexicano, el descenso de equipos de la primera a la segunda división y el ascenso de equipos de la Liga de Expansión a la Liga MX se reactivaría en 2026 tras más de cinco años de estar inhabilitado este sistema de competencia.

"Todo se va a reestablecer en el 2026, que es lo pactado y firmado en las asambleas. Es decir, técnicamente el ascenso y descenso está suspendido, no eliminado, y volverá a mediados del 2026. Y no es que lo diga yo, nuestro Alto Comisionado es quien lo ha dicho públicamente", declaró Higuera.

Además confirmó su postura sobre los males del futbol mexicano, dejando claro que la eliminación de la posibilidad de ascender o descender es de lo peor que le ha pasado a la Liga MX. "Yo te diría que lo que más daño le hace a nuestro futbol, más que el que no haya temporalmente el ascenso y descenso, son las mudanzas de franquicias, eso no lo ves en ninguna liga importante de futbol en el mundo. Claro, tampoco se entiende una Liga MX sin ascenso o descenso, pero creo que los mismos dueños de Primera se han dado cuenta que eso no les ayuda ni en el negocio".

¿Por qué quitaron el ascenso y descenso de la Liga MX?

En el 2020 en medio de toda la crisis mundial por la pandemia de Covid-19, los directivos mexicanos decidieron tomar la decisión de poner en pausa el sistema de competencia que determinaba descender y ascender equipos de las categorías de la Liga MX, por lo que la decisión se determinó en la búsqueda por apoyar a los dueños con franquicias en la primera división mexicana y con ello buscar fortalecer la Liga de Expansión, con el objetivo de que años después este sistema de competencia regresaría con una segunda división más fortalecida, sin embargo, parecía que esta reforma en el torneo mexicano se quedaría para siempre.

Dentro de las decisiones, los más afectados al eliminar esta regla son los equipos de la segunda división, los cuales en diversas ocasiones han acudido al Tribunal de Arbitraje Deportivo a exponer sus inconformidades comentó Higuera. "Si recuerdas, tan hay inconformidad por la votación (de suspender el ascenso-descenso), que tres equipos demandan ante el TAS, que son UDG, Correcaminos y Mérida".

¿Qué requisitos necesitaría un equipo para ascender a la Liga MX?

Tras las confesiones de José Luis Higuera de que el ascenso y descenso está en pausa y no eliminado, los clubes de la Liga de Expansión tendrían que cumplir algunos requisitos en caso de que el ascenso se retome en 2026 como lo mencionó el empresario mexicano.

Algunos de los requisitos indispensables para que se le certifique a un equipo como apto para estar en la primera división mexicana son: un estadio con aforo para más de 25 mil espectadores y una solvencia económica que les permita que su club permanezca lo mayor posible dentro de la Liga MX en caso de conseguir su ascenso.

