Luis Fonsi pospone concierto en Guadalajara

Luego de la destrucción causada por el huracán "María" en Puerto Rico y el sismo que azotó el Centro de nuestro país la semana pasada, el cantante Luis Fonsi decidió aplazar los conciertos que ofrecería en territorio nacional en fechas todavía por determinar.

A través de un comunicado de prensa, el intérprete de “Despacito” y “Yo no me doy por vencido” dio a conocer que la gira “Love and Dance World Tour” tendrá que esperar mejores fechas para su realización. En suelo tapatío, el boricua se presentaría el próximo 24 de octubre.

“Mi corazón y solidaridad están con México y con mi país natal Puerto Rico, pero sobre todo con las personas afectadas por estos desastres naturales”.

Mi corazón y solidaridad están con México y todas las personas afectadas por el sismo. En unos meses volveré a compartir con ustedes. pic.twitter.com/dDuKhmX8aG — Luis Fonsi (@LuisFonsi) 27 de septiembre de 2017

En el texto, el cantante agrega que “en unos meses volveré a compartir con todos ustedes, mientras tanto, cuentan con mi apoyo, no están solos”.

Para aquellos que ya habían adquirido boleto para el show que ofrecería en el Auditorio Telmex este 24 de octubre y quieran un reembolso, podrán pasar al punto de venta en el que fueron adquiridos a partir del 29 de septiembre en punto de las 18:00 horas. De lo contrario, el mismo boleto será válido para la nueva fecha.

Además de Guadalajara, otras ciudades que no podrán disfrutar del espectáculo de Luis Fonsi son Monterrey, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Morelia, Puebla, Cancún, Mérida, Veracruz y Ciudad de México.

Cumple en Estados Unidos

Aunque México se queda sin disfrutarlo, el cantante recién se presentó esta semana en la ciudad estadounidense de Chicago, además de que esta misma semana se presentará en el Kings Theatre de Brooklyn, Nueva York.