Lucha de egos y risas, a escena

Priscila Faz encarnará el papel antagónico de la serie “Julia Vs. Julia”, en donde compartirá créditos al lado de la también histrión Consuelo Duval. A estrenarse este 30 de abril por la señal de las Estrellas de Televisa, Priscila platicó sobre su participación en este “dramedy”, formato que conjuga el drama con la comedia. “Me emocioné mucho cuando supe de ‘Julia Vs. Julia’. Es de esos proyectos que llegan porque llegan, fue por varios lados. La guionista es amiga mía desde hace muchos años; el ejecutivo de Televisa, encargado de la barra de comedia, fue a verme a un show de stand up y le gustó mucho mi perfil. Cuando supe que estaba Consuelo Duval y que era un ‘dramedy’ se me hizo padrísimo”.

“Julia vs. Julia” cuenta también con las actuaciones de Alejandro Ávila, Ruy Senderos y marca el regreso de Liliana Abud a la televisión. Para la también standupera, el rol de contraste con la protagonista fue agradable.

En cuanto a la trama, adelanta que su personaje “es una chavita que quiere triunfar en el medio del espectáculo de cualquier manera, pasando por encima de quien tenga que pasar. Fue divertido porque sí tiene el lado vulnerable el personaje: inseguridad, miedos, igual que todas las personas. El guion es maravilloso, y Consuelo… no se puede pedir una mejor pareja para la comedia”.

Compartir la escena con Consuelo Duval fue una experiencia positiva para Faz: “Es una actriz muy generosa. Una buena amiga, creo que hicimos una buena amistad. Nos vemos muy seguido, juntas tallereamos, escribimos comedia al lado de la guionista. Como anécdota: la primera escena que tuvimos que grabar, literal, fue una pelea. Nos dijo el director: ‘Quiero que se tiren al piso, se jalen de los pelos y se griten todo lo que puedan imaginar’. Así rompimos el hielo, luego le pedí disculpas por media hora” (risas).

Los proyectos a futuro de Priscila Faz son en el terreno de la comedia y la maternidad con risas. Además está en un proyecto con Gloria Calzada, titulado “Puro Glow”: “Soy socia, con Ana Laura Rascón, nos encanta, estamos muy orgullosas de este canal”.