Luc Dardenne y James Ivory, invitados al Festival de Cine de Morelia

Más de 40 estrenos cinematográficos, la proyección de casi 100 filmes y la presencia de directores como Luc Dardenne y el ganador del Oscar, James Ivory, forman parte de la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que se realizará del 18 al 27 de octubre próximo.

El joven Ahmed, película dirigida por Luc y Jean-Pierre Dardenne, inaugurará el encuentro con la presencia del director belga Luc Dardenne, quien además presentará una muestra de su obra con títulos como “Rosetta” y “L’Enfant”, ganadoras de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Alejandro Ramírez, presidente del FICM, dio a conocer que en sedes principales como Cinépolis Morelia Centro y Las Américas, los estrenos serán tanto nacionales como internacionales. De México se contemplan: “El diablo entre las piernas”, de Arturo Ripstein y “No one left behind”, de Guillermo Arriaga.

Además, El actor principal, de Paula Markovitch; Perdida, de Jorge Michel Grau; El son del chile frito, de Gonzalo Ferrari; y Cindy la regia, de Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón.

En lo referente a los invitados, mencionó que así como James Ivory presentará en Morelia un ciclo de sus películas conformado por “Shakespeare Wallah”, “Quartet”, “Maurice”, “Mr. and Mrs”. “Bridge” y “The city of your final destination”, también estará Ginevra Elkann con su filme “Magari”, que el año pasado inauguró el Festival de Locarno.

Asimismo, Gonzalo Maza, guionista chileno que dará a conocer “Ella es Cristina”; Issa López con una función especial de “Vuelven”; y Mauro Colombo para revelar su película “Tierra adentro”.

El exilio español también tendrá cabida en el certamen fílmico con las producciones “Un exilio: película familiar” (2017), de Juan Francisco Urrusti y “En el balcón vacío” (1961), de Jomi García Ascot

Al cineasta español Luis Buñuel se le recordará en homenaje con los filmes “Los olvidados” (1950), “Ensayo de un crimen” (1955) y “Nazarín” (1958).

Aunado a las secciones de competencia en las que participarán 60 cortometrajes, 11 documentales, 14 obras michoacanas y nueve largometrajes, se realizará el foro Cineastas Indígenas: Identidad y nuevas narrativas.

En la Sección de Largometrajes Mexicanos, Daniela Michel, directora del FICM, reveló que participarán Esto no es Berlín (Hari Sama); Muerte al verano (Sebastián Padilla); Mano de obra (David Zonana); La paloma y el lobo (Carlos Lenin).

El paraíso de la serpiente (Bernardo Arellano); Polvo (José María Yazpik); Sanctorum (Joshua Gil); Territorio (Andrés Clariond) y Ya no estoy aquí (Fernando Frías).

Resaltó que, por sexto año consecutivo, estarán más de cien realizadores mexicanos presentes en la Sección de Cortometraje Mexicano en Línea. El filme que reciba más votos por el público, se llevará el premio.

En la 17 edición del FICM, el jurado estará conformado por Eugenio Caballero (director de arte); José María Prado (exdirector de la Filmoteca Española); Michael Kutza (fundador del Festival Internacional de Cine de Chicago); Lila Avilés (realizadora que representará a México en los Premios Oscar y Goya), entre otros.

AC