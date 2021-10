"Love Myself", la campaña de BTS con la ONU recauda millones de dólares

Los superastros del K-pop BTS han recaudado 3.6 millones de dólares y generado millones de tuits a lo largo de cuatro años de trabajo en equipo con UNICEF, el fondo para la infancia de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de combatir la violencia, el abuso y el hostigamiento al tiempo que promueven la autoestima entre los jóvenes, anunció la agencia el miércoles.

La campaña "Love Myself" (Me amo) distribuyó su mensaje a través de hashtags en redes sociales, mercancía, la gira "Love Yourself" (Ámate) de la banda de 2018-2019 así como un video de 2019 para la agencia en el que invitaban a la gente a "elegir la bondad". El slogan de "Love Myself" fue incluido también en dirigibles que sobrevolaron las ciudades de los músicos en 2017.

UNICEF tuvo puestos en los conciertos de BTS, y los miembros de la banda recién filmaron un video musical en la sede de la ONU y dieron un discurso en el marco de la Asamblea General, la reunión anual de líderes mundiales realizada el mes pasado.

El año pasado cuando la pandemia de coronavirus obligó a que la asamblea se realizara casi completamente de manera virtual, los miembros de BTS hablaron por video sobre cómo han lidiado con el aislamiento y la frustración que han generado los cierres por la pandemia.

BTS dijo en un comunicado sobre el anuncio del miércoles que la banda inició la campaña "Love Myself" para mejorar las vidas de los jóvenes, pero que ellos mismos se han esforzado por vivir siguiéndola.

"Comenzamos 'Love Myself' con la intención de llegar a la gente joven y ayudar a mejorar su vida y sus derechos", dijeron los integrantes de BTS. "Durante el proceso, nosotros también tuvimos dificultades para amarnos a nosotros mismos y crecimos como equipo y como personas. Esperamos que muchos jóvenes sintieran que el amor que recibieron puede convertirse en la fuerza que les permita amarse a sí mismos".

La campaña ha ayudado a que la ONU, de 76 años, cultive una imagen más joven y capture la mirada fuera de sus círculos habituales y entre los fans de BTS conocidos como "ARMY".

El video de "Permission to Dance" filmado por BTS en la sede de la ONU y estrenado el mes pasado, tiene más de 27 millones de vistas en el canal de YouTube de la ONU. UNICEF dijo que la campaña "Love Myself" ha generado casi 5 millones de tuits y más de 50 millones de me gusta, respuestas y comentarios.

"La forma revolucionaria en que BTS ha contribuido a inspirar un mensaje positivo entre sus seguidores es sencillamente incomparable; no tiene precio", dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore en un comunicado.

El dinero recaudado por la campaña será destinado a las iniciativas de UNICEF contra la violencia.

BTS dijo que espera mantener la campaña funcionando para ayudar "a todas las personas a encontrar amor y felicidad".

AF