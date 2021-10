BTS Y Coldplay estrenan videoclip de "My Universe"

La música está prohibida en el mundo distópico de Supersolis, pero BTS y Coldplay se rebelarán para regresarle la música con su recién estrenado sencillo “My Universe”. Está es la temática del videoclip que se estrenó el 30 de septiembre, en el podemos ver una realidad totalmente alterna y futurista, con criaturas fantásticas, además la historia —como bien lo dijimos— es un himno para celebrar la música y el amor por ella.

Para realizar el videoclip ambas bandas trabajaron con equipos de alta tecnología y una locación increíble: las piscinas de Catellnou en Rubí, España, un castillo que fue construido alrededor del año 990 y que luego fue abandonado. Es por su aspecto deteriorado,y los diversos graffitis que lo han ido llenando con los años distintos artistas, que el lugar fue elegido para poner en marcha esta historia.

El videoclip logró reunir casi diez millones de vistas a tan sólo unas pocas horas de haberse publicado en la plataforma de YouTube, cifra que bate récords. Además, está dirigido por Dave Meyers, quien ya había trabajado con la banda británica anteriormente y que también ha colaborado con artistas como Britney Spears para “Radar” y Katy Perry en “Firework”.

My Universe forma parte del próximo álbum de Coldplay “Music of the Spheres”, que está programado para estrenarse el próximo 15 de octubre, el cuál tendrá 12 temas y será el noveno disco de la icónica banda.

Carolina Quintanilla

AF