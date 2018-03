Los siete pecados capitales te invitan a su “Cabaret Maldito”

La compañía Circo de los Horrores regresará al Teatro Diana de nuestra ciudad en el mes de mayo con su nuevo espectáculo “Cabaret Maldito”. Ahora mismo se encuentran haciendo temporada en la Ciudad de México en la Sala Puebla en Roma Norte.

La producción española repite sus andanzas por México luego del éxito que significaron sus dos anteriores producciones “Origen” y “Manicomio”, pues a pesar de la polémica causada hacia los más conservadores, los espectáculos han resultado ser rentables en nuestro país, debido a su estética, su sensualidad y todo el trabajo físico, coreográfico, escénico y vocal.

Esta casa editorial tuvo la oportunidad de acudir a la semana de estreno en Ciudad de México y conversar con Suso Silva, director, productor y maestro de ceremonias de “Cabaret Maldito” donde interpreta a “Nosferatu”. En el montaje se acaban las inhibiciones, un grupo de performers abanderan la sensualidad a través del ilusionismo, del contorsionismo, el equilibrismo, el circo, el travestismo, el canto, el striptease y la comedia.

Las funciones serán el 3 de mayo a las 20:30 horas; 4 de mayo a las 21:15 horas y finalmente el 5 de mayo a las 17:45 y 21:30 horas. Boletos en taquillas y el sistema Ticketmaster.

“Estamos de nuevo aquí encantados y felices de traer de nuevo la prometida trilogía con ‘Cabaret Maldito’, un espectáculo un poco distinto que va a jugar un poco más con los sentidos del espectador, vamos a tocar, a oler, a saborear… es otro rollo, además, empleamos muchas más técnicas que anteriores espectáculos, tenemos música en vivo, hay cantantes y bailarines esta vez, hay monologuistas que además son de México, siempre que vamos a los sitios vamos captando gente que se une a la compañía”, dice Suso.

En este show se toma como contexto los siete pecados capitales: la gula, la ira, la pereza, la lujuria, la envidia, la avaricia y la soberbia. “Aquí hay que venir a pecar. Por primera vez el espectáculo es para mayores de 18 porque, si bien no somos pecadores, somos mal educados, hablamos de un modo fuerte y creemos que los menores no tienen que escuchar esto y después rosamos los límites, hay un striptease sutil, muy cuidado, que creemos que los niños todavía no pueden ver, pero vamos, tampoco es nada que no hayan visto en la televisión multiplicado por 20”.

Suso comparte que todos los géneros de los espectáculos en vivo le gustan y son fascinantes. “Yo no interpreto ningún personaje, son parte de mí. El primer Circo de los Horrores que llegó, se creó hace 11 años en España, en concreto en Valencia, con los iconos del mundo del horror, porque pensábamos que en ese tiempo la gente necesitaba adrenalina, gritar, correr y volverse locos, jugar al mundo del miedo”.

Anota que “Manicomio” se creó hace casi siete años porque según su análisis, los jóvenes de ese tiempo necesitaban de la locura, “romper sus rutinas de vida aburridas, normas y tabúes”. Ahora con “Cabaret Maldito”, que tiene tres años y medio, su gestación se da en la era de las redes sociales.

Sin temores a Guadalajara

Para Guadalajara el show llegará íntegro. Si bien la ciudad es abierta a las diferentes variantes del arte, sigue siendo conservadora. En cuanto a detalles técnicos, la escenografía será más amplia debido a las medidas del escenario del Diana. “Si tuviéramos en la mochila algún tipo de resquemor o tuviéramos algo que nos produce cierto nerviosismo, no iríamos, yo hago esto porque soy un enamorado del escenario, este show se llama ‘Cabaret Maldito’ porque los actores estamos malditos, ¿por qué? Porque si no tenemos un escenario, nos morimos”.

“Aquí lo que cuenta la leyenda es que ciertas figuras de culto al arte, por una noche más de escenario, se venden al mismo diablo con tal de seguir trabajando para el público”, por ejemplo, para los jóvenes que quieren triunfar rápido —que eso no existe— aquellos que ya no llaman porque se les ha pasado el arroz, o los incautos que quieren subirse una noche más a escena, todo tiene un precio”. Y, ¿un actor que está dispuesto a venderle al diablo? “No tiene nada que venderle porque ya se ha vendido al arte y la cultura”.

Hacen frente a la censura

A Monterrey no van luego de la censura. Prefieren estar donde reciben el cariño y el aplauso del público. Suso mejor ve el lado positivo y no se complica con las personas conservadoras que no han visto el espectáculo y que por ello no lo entienden. “Primero no entendíamos nada, nunca nos había pasado, siento que haya sido aquí, y más lo siento por la gente que se quedó con ganas y por el malentendido de ser ‘satánicos’. Nos fuimos tristes por no seguir aquí que nos sentimos como en casa, nadie de los que nos ha visto puede decir que es un espectáculo satánico”.

Nuevo show en puerta

Circo de los Horrores prepara un nuevo concepto llamado “Apocalipsis”; el próximo año llega México. Este espectáculo tiene que ver con la premisa del fin del mundo. “En octubre estrenamos ‘Apocalipsis’ (en España), a mí no me gusta repetirme. Estoy viendo que el mundo se va al carajo, estoy preocupado por lo que van a heredar mis hijos. Es un show muy ecológico, es el espectáculo más grande de todos, son 60 metros de escenografía y es un desierto, porque tal vez en 300 años así será la Tierra, sé que es una visión apocalíptica triste y dura y durante el show voy a estar haciendo guiños a lo que hemos dejado, a la mar, a la vida, al agua”.

Suso adelanta que será musicalizado con rock de la época de los ochenta y su personaje llevará mohicana; un concepto muy a la “Mad Max”.