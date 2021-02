Los retos de las distribuidoras para sobrevivir a la pandemia

Gracias a las restricciones sanitarias impuestas a las salas de cine por el gobierno, a causa de la pandemia de COVID-19, las distribuidoras han desarrollado estrategias para lograr que los estrenos de sus películas sean redituables en la taquilla tradicional y en las plataformas de streaming.

Jorge García, director de operaciones de la distribuidora independiente Imagem Films en México -con sede principal en Brasil- explica en entrevista que en el caso de esta compañía se han impulsado nuevas estrategias para brindar el mejor futuro posible a las películas que tienen en su cartera y que durante 2020 serían estrenadas para tratar de igualar o superar los 187 millones de pesos -su cifra récord- que lograron en taquilla en 2019.

En 2020 Imagem Films recaudó en México 44 millones de pesos como resultado de los cambios que impuso la pandemia tras el cierre escalonado de las salas de cine de Cinemex, Cinépolis y demás complejos y cadenas de exhibición a partir de marzo de 2020.

“Con Cinépolis y Cinemex, que son los más fuertes y grandes (exhibidores), a pesar de que en papel ellos son nuestros clientes, funcionamos como socios comerciales, tenemos una relación y comunicación desde siempre. Con la pandemia ha mejorado, se ha estrechado más, en el plano global ellos dependen de nosotros para poder tener material, y nosotros dependemos de ellos para tener donde exhibir y tener ingresos. La relación siempre ha estado, en estos meses se ha hecho más humano, ponernos en el lugar de sus necesidades, a la vez ellos tratan de entendernos”.

Jorge García explica que cada engrane de la industria cinematográfica, tanto global como en México, ha identificado fenómenos y comportamientos que les indican qué tan prudente es estrenar un filme ante la inestabilidad de las salas abiertas y de frente al mercado streaming, pues sí algo está claro es que las plataformas digitales -aún con suscriptores y precios extra por una película en particular- están lejos de igualar las recaudaciones que se logran en venta de boletos físicos.

Detalla que Imagen Films proyectó el estreno de ocho películas durante 2020, teniendo en enero una respuesta positiva con su primera apuesta “Gretel y Hansel”, pero con la activación de la contingencia sanitaria a nivel nacional optaron por postergar los siguientes estrenos, confiando en que la primera oleada de la pandemia y el confinamiento duraría entre uno y tres meses.

Películas como “El secreto: atrévete a soñar” (proyectada para abril), “Z” (en mayo) y “Pinocho” (entre junio-julio), “Cash Truck” y “Billy&Ted” (para el segundo semestre), por ejemplo, se aplazaron considerando también la fecha de estreno en Estados Unidos -que generalmente marca la agenda de lanzamientos- y a partir de junio, cuando los cines abrieron escalonadamente en las principales plazas como Ciudad de México -y a mediados de agosto en Guadalajara-, retomarían la ruta planificada.

Jorge García explica que recuperar lo que una distribuidora destina a una productora en la compra de una película para su exhibición es la preocupación principal, al detallar que las productoras no han disminuido sus precios de venta hacia las distribuidoras, lo que genera un impacto directo sobre el flujo de asistentes que puede tener una sala de cine abierta: al no tener películas atractivas, el público también duda en asistir a la sala.

“Cada uno de los productos que compramos se hace a un precio diferente, hay baratos y caros, incluso hay por los cuales no pagamos y vamos por mitades con la productora sobre el ingreso que se logra en taquilla. Nosotros no podemos arriesgar el capital invertido bajo las circunstancias actuales. A lo mejor es no perder dinero en la ventana de cine, pero lo más seguro es que no generemos el ingreso suficiente para cubrir el gasto que realizamos al comprar la película. Así como nosotros, están muchos distribuidores en la misma coyuntura, cada película es un escenario diferente”.

Las estrategias

Tras estrenar en salas “El secreto” en agosto y “Z” en noviembre de 2020 y postergar para el 21 de enero de 2021 a “Pinocho” (live action con Roberto Benigni) y ahora no tiene fecha concreta, Jorge García comparte la estrategia que se desarrolló para el lanzamiento de “Billy&Ted” en octubre pasado al crear una campaña con ayuda de los protagonistas Keanu Reeves y Alex Winter, para fomentar la asistencia a los cines con los protocolos sanitarios y descargar la app para la compra de boletos y evitar tumultos en taquilla.

“Le propusimos a la exhibidores ofrecerles una pieza especial para que la tuvieran en sus salas de cine con un saludo e invitación especial de Keanu Reeves y Alex Winter. Nos encargamos de contactar a Keanu Reeves y Alex Winter, de elaborar la pieza, la edición y la distribución, por su parte los exhibidores mostraron esta pieza especial dos semanas antes del estreno en todas las pantallas previo al inicio de las películas, así como en lobby con pantallas y redes sociales. Muchos distribuidores han hecho este tipo de dinámicas”.

Conociendo un poco más sobre el comportamiento de la pandemia, riesgos y posibilidades de salas abiertas, Jorge García expresa que Imagem Films sí ha analizado la compra de nuevas películas; sin embargo, se mantiene presente si se podrá recuperar la inversión que se realiza para llevarla a la pantalla tradicional.

“El equipo de adquisiciones en Brasil está muy activo, hemos visto alrededor de siete u ocho películas con la intención de comprar, pero lamentablemente la situación no nos lo permite. No es que nuestra oficina central no tenga el flujo de dinero, pero cuando se hace el análisis de lo que se generaría en taquilla no es lo contemplado para cubrir el gasto que se realizaría. Puedes comprar, tienes el dinero invertido, quizá no estás perdiendo dinero, pero no sabes cuándo vas a recuperar y tendrás ganancias, es un dilema”.

Combinar formatos

Aunque las plataformas de streaming y la televisión ya eran consideradas por las distribuidoras en sus estrategias de mercado y posicionamiento de sus películas a la par de las salas de cine, 2020 significó la urgencia de analizar a detalle realmente el comportamiento de los cinéfilos a través de este formato.

“Las condiciones están dadas para que siga creciendo la participación de esta ventana dentro de nuestro modelo de negocio, pero una vez terminada la pandemia y se regrese a la normalidad, habrá que ver tres puntos importantes: los patrones de consumo respecto hacia estas plataformas, la tendencia hacia el futuro si es que aumentará, se mantendrá o disminuirá el consumo, así como cuál será la dinámica de compra de estos estrenos”.

Jorge García explica que una de las estrategias que se posicionaron en Estados Unidos fue el estreno a través de las plataformas de streaming mediante diferentes propuestas: por un lado, con un costo adicional para acceder al filme de manera exclusiva aun teniendo suscripción, en otro panorama fue liberar el estreno como parte del catálogo general, y una más haciendo un estreno doble tanto en la plataforma digital como en las salas de cine, como ocurrió con “Mujer Maravilla 1984”.

Sin embargo, hace hincapié en que este modelo de negocio, particularmente en estrenos exclusivos en streaming, aún presenta panoramas de incertidumbre, al recalcar que igualar o superar lo recaudado en taquilla presencial es distante aunque no imposible, considerando factores y gastos totales que ahora se hacen con el costo de suscripción y pagos adicionales por contenido, a diferencia de lo que generalmente se gasta en una visita al cine entre boletos y consumo de alimentos, por ejemplo.

Guadalajara, público clave

Jorge García señala que de acuerdo a las estimaciones de la plataforma Comscore, especializada en mediciones de audiencia y a la que recurren las distribuidoras, a nivel nacional, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México representan el 40% de la participación del mercado, y en Jalisco Plaza Galerías y Forum Tlaquepaque son los complejos -de Cinépolis- que lideran la mayor asistencia y venta de boletos en taquilla.

Durante 2019, Guadalajara hizo mil 230 millones de pesos en taquilla, lo que representó el 6.4% de la participación de mercado; en el ranking nacional ocupó el tercer lugar y en asistencia logró poco más de 20 millones de boletos vendidos (5.8% de participación de asistencia en el mercado). En 2020, Guadalajara generó sólo el 6% de los ingresos totales que obtuvo en 2019 de abril a diciembre.

“Es una ciudad que está consolidada en el top 3 de las ciudades más importantes de México. Si tomamos el ingreso de 2010 con 564 millones de pesos, el incremento en 10 años, al 2019, fue prácticamente el doble. En 2020, Guadalajara generó 247 millones de pesos en taquilla (81% menos que en 2019), eso se acentuó más si tomamos en cuenta solo de abril a diciembre, quedó en el lugar 2 con el 8% de participación de mercado en taquilla, pero sus ingresos decrecieron en 94% respecto a 2019 en el mismo periodo”, explica Jorge García de Imagem Films.

Durante 2019, en el top 30 de cines a nivel nacional, Guadalajara posicionó a cinco complejos: Galerías, Forum, Andares, La Gran Plaza y Centro Magno, de estos cinco Galerías y Forum están en el top 10.

En 2019, solo cuatro complejos nacionales lograron más de 100 millones de pesos en taquilla, siendo Plaza Galerías una de las que recaudó 104 millones de pesos (a diferencia de los 20 millones de pesos conseguidos en 2020), y Forum -considerado la segunda plaza más importante en Guadalajara- finalizó con 98 millones de pesos en 2019 y en 2020 hizo 18.5 millones de pesos.

Regreso al 50 por ciento

Mientras Cinemex cerró todas las salas del país y podrían reabrirlas en abril, Cinépolis anunció el viernes 12 de febrero que la cadena ha tomado acciones difíciles con el único objetivo de lograr sobrevivir; recalcaron su solidaridad con sus competidores y aseguraron que los cines son lugares seguros; así mismo, informaron que la cadena mantendrá abiertas sus puertas en aquellos lugares donde las autoridades lo permitan. Por lo pronto, sus salas en Jalisco están abiertas al 100 por ciento y sin restricciones de horarios y con capacidad del 50 por ciento.

Por su parte, el gobierno de Jalisco presentó el mismo viernes su plan 2021 para enfrentar la pandemia. El documento, que tiene vigencia del 13 de enero al 15 de diciembre, contempla acciones y lineamientos para enfrentar la pandemia con medidas de prevención y contención.

En lo referente a las operaciones de cines, teatros y foros indicaron que éstos podrán trabajar sólo al 50% de su capacidad y respetando la sana distancia entre butacas.

Habrá filtros y protocolos en los accesos, no habrá restricciones para personas adultas mayores, estará limitada la venta de comida y bebida y será de uso obligatorio el cubrebocas.

Así mismo, llevarán un registro de los asistentes a cada evento (nombre y teléfono de contacto) para referir posibles casos sospechosos a la Secretaría de Salud Jalisco.

Numeralia

80%

de las compras de distribuidoras son de películas extranjeras de Estados Unidos, Europa y Asia.

1,230

millones de pesos en taquilla generó Guadalajara en taquilla en 2019.

274

millones de pesos generó Guadalajara en taquilla en 2020.

104

millones de pesos recaudó el cine de Plaza Galerías en 2019.

5

complejos de exhibición de Guadalajara están en el top 30 nacional.

20

millones de boletos vendió Guadalajara en 2019.

Cifras del Anuario Estadístico - IMCINE

JL