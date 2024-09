Los mejores memes tras la salida de Adrián Marcelo de "La Casa de los Famosos"

Como es bien conocido, “La Casa de los Famosos México” es uno de lo realities shows más controversiales del momento. En la madrugada de este miércoles, luego de un nuevo enfrentamiento con Gala Montes, la Jefa confirmó la salida de Adrián Marcelo del proyecto.

El público, que ya estaba ansioso por la salida del regiomontano del programa, no hizo esperar la celebración de este acontecimiento, llenando las redes sociales de contenido humorístico. Aquí te presentamos los mejores memes sobre Adrián Marcelo luego de abandonar “La Casa de los Famosos”.

Yo, viendo memes de la salida de Adrián Marcelo en lugar de dormirme porque mañana voy al jale. #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/mclgC2RAoJ— CORDOVA (@AnalyCordova) September 4, 2024

La noche del martes, la conductora Odalys Ramírez cuestionó al youtuber por un comentario que realizó durante la gala de eliminación el domingo 1ro de septiembre. Mientras su excompañera de cuarto "Gomita" y Karime Pindter se encontraban en el mecanismo giratorio que determinaría la permanencia de una u otra en la competencia, Adrián Marcelo dijo "una mujer menos para maltratar".

Adrián Marcelo pudo eliminar a todos los patrocinadores de LCDLFMX pero nunca a un integrante de mar #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6MXzMSvnj0— La Grupx (@NotLaGrupa) September 4, 2024

El comentario rápidamente encendió las redes, donde algunos usuarios defendían al famoso, alegando que se trataba de una ironía humorística. Sin embargo, del otro lado de la discusión estaban las personas que consideran no es correcto bromear con un tema tan delicado, mucho menos luego de las acciones que tomó en contra de Gala Montes.

yo cuando desperté y vi que el misógino, machista, violentador y psicopata de adrian marcelo se fue porque no soporto que gala montes lo confrontara pic.twitter.com/yDNqyRPMNs— �������� (@harryspoeticx) September 4, 2024

Adrián Marcelo intentó defenderse, aclarando que el comentario fue solo una broma como reacción al posicionamiento de Arath de la Torre y Gala Montes, donde esta última lo llamó "misógino y machista".

“Es una completa ironía por la bajeza que sufrí de parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres y violentarlas, Gala hizo de todo para exhibirme y decir que teme por la seguridad de sus compañeras cuando podrían revisar que en ningún momento mi actitud y mis conductas han servido para violentar mujeres”, señaló.

Todo México cuando la jefa dijo que Adrián Marcelo abandonó la casa de los famosos! #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1Uyx5RR7i8— Changa Vlogs (@ChangaVlogs) September 4, 2024

La acción de la conductora advirtió a Adrián Marcelo sobre la imagen que se ha creado fuera de la casa. Durante la discusión, Gala Montes acusó que Adrián todavía seguía teniendo actitudes violentas hacia ella y advirtió que, fuera de la casa, las mujeres estaban viendo su comportamiento y la respaldarían.

“Habla cosas de mi enfermedad, yo llevo aquí siete semanas y he estado perfectamente bien y sigue metiéndose con esos temas, es una persona misógina y no debería de estar aquí, esos adjetivos te los mereces, y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera, porque hay todo un movimiento que me defiende, y estás más seguro aquí dentro que allá afuera”.

Adrián Marcelo destacó que el domingo pasado ya había pedido su baja del programa, acto seguido Gala Montes lo invitó a tomar en serio sus palabras y abandonar de una vez por todas el proyecto. Pasarían tan solo unas horas para que esta idea se convirtiera en realidad.

Cambien el meme por maldito seas Adrián Marcelo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4csWNtHwJK— Grace (@kindnesspa) August 26, 2024

Fue durante la madrugada cuando la Jefa emitió el siguiente mensaje: "Habitantes, presten mucha atención a lo que voy a decir. Tengo un anuncio muy importante: Hace un momento, su compañero Adrián Marcelo decidió abandonar La Casa, el juego ha terminado para él".

Riéndome de los memes hacia Adrián Marcelo pic.twitter.com/aSJgwRIM42— Emir (@Emir_0928) August 7, 2024

Como reacción, los miembros del Cuarto Tierra guardaron silencio. El abandono de Adrián Marcelo ha repercutido enormemente en los televidentes. Se espera que en los próximos días se pueda conocer más la perspectiva del regiomontano y los detalles sobre su decisión.

