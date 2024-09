Nicola Porcella enfrenta a Gomita por enamoramiento hacia Agustín Fernández

Luego de que la participación de Araceli Ordaz "Gomita" en "La Casa de los Famosos México" concluyera el pasado domingo 1ro de septiembre, como parte del tour por los medios que cada miembro del reality tiene al abandonar el proyecto, la expayasita asistió al programa "Hoy", donde fue encarada por sus actitudes en la casa, su enamoramiento hacia Agustín Hernández y sobre su supuesta licenciatura en comunicación.

Nicola cuestiona a Gomita por su enamoramiento

Para los seguidores de "La Casa de los Famosos" es bien sabido que "Gomita" no era una de las concursantes favoritas, mucho menos por ser parte del equipo Tierra.

Luego de que el mecanismo giratorio pusiera a "Gomita" en la salida de la casa, mientras que Karime Pindter regresó intacta a la competencia, Araceli tuvo que hacer frente a la realidad y conocer todo lo que estuvo pasando en los medios en el periodo en el que estuvo aislada.

"Gomita", junto con su familia, reaccionaron con humor a los comentarios de las redes respecto a su persona. Sin embargo, esta mañana en el programa "Hoy" Nicola Porcella encaró su comportamiento con Agustín Fernández.

La profesional circense había mostrado un gran interés por su compañero de cuarto Agustín, sin embargo, este la rechazó, prefiriendo la compañía de Gala Montes, con quien en más de una ocasión compartió apasionados besos.

Esto provocó que "Gomita" se entristeciera y llegara al llanto, además, también llegó a expresarse de forma despectiva de Gala. En la última fiesta de la casa donde la famosa estuvo presente, esta confesó que estaba muy dolida por fijarse en Agustín.

Nicola Porcella no se quedó callado ante los acontecimientos de "La Casa de los Famosos" y aprovechó la sección titulada "De qué me hablas" para defender a Agustín. Desde la perspectiva del peruano, el modelo jamás le dio alas a "Gomita" que justificaran un sentimiento tan fuerte de su parte, además, señaló que no es posible enamorarse en tan solo seis semanas.

“Agustín nunca dio pie a nada… ¿Enamorarte en seis semanas? Después dijiste que te enamoraste del gigol…¿Por qué seguías atrás de él? Gomita se inventó un amor que no existe... O sea, no importaba lo que él hablaba de las demás personas” , dijo.

"Gomita" se defendió de los comentarios de Nicola, argumentando que no se enamoró, que Agustín solo le gustaba.

“No me enamoré, sientes algo ahí (...) Seguía atrás de él porque me gustaba, obviamente no me gustó el comentario, pero se me hace guapo... No me gustaría que fuera este el tema de la conversación” , respondió.

Por otro lado, los conductores también confrontaron a Araceli por su rivalidad hacia Gala Montes. "Gomita" negó estar en su contra y aclaró que solo le molestaba la agresividad de la actriz al dirigirse a otras personas.

¿"Gomita" es o no licenciada de la comunicación?

Los conductores de "Hoy" recordaron el momento en el que "Gomita" rechazó discutir con Gala, alegando que ella es licenciada de la comunicación y no se enfrentaría a alguien que no tiene estudios superiores.

Sin embargo, la invitada justificó su actitud diciendo que en el cuarto Tierra todos hablaban con "sarcasmo", pero que, en realidad, no hizo una carrera, a razón de que su padre la sacó de la escuela para trabajar.

“Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación” , confesó.

Para finalizar, "Gomita" concluyó que se divirtió en el programa, sin embargo, el juego se acabó para ella. Además, señaló no estar de acuerdo con varias de las acciones del cuarto Tierra.

“Ya se acabó el juego para mí, me divertí muchísimo, hice lo que podía con las herramientas que tenía. No estuve de acuerdo con muchas actitudes que pasaron dentro del cuarto. Al final dije ciertas cosas que me lastimaron (...) ya estoy afuera y jamás van a ver ni una mala contestación hacia mis compañeros que todavía está jugando” , apuntó.

