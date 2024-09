El martes de gala en “La casa de los famosos México” se le salió de las manos a la producción luego de que Odalys Ramírez, conductora de la emisión preguntara a Adrián Marcelo qué quiso decir cuando dijo entre risas “Una mujer menos que maltratar” previo a saberse que Gomita sería la reciente eliminada.

En su oportunidad, Adrián Marcelo compartió que había sido irónico luego del posicionamiento de Gala Montes cuando lo llamó misógino y machista. “Es una completa ironía por la bajeza que sufrí de parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres y violentarlas, Gala hizo de todo para exhibirme y decir que teme por la seguridad de sus compañeras cuando podrían revisar que en ningún momento mi actitud y mis conductas han servido para violentar mujeres”.

Además reconoció que el pasado domingo pidió su salida, tras lo dicho por Gala pero no sucedió y que tampoco se justifica porque él ocasionó llevarlos al límite tanto a la actriz como al conductor de “Hoy” y que tras el discurso que ellos emitieron teme por su integridad.

Pero Adrián volvió a arremeter contra Gala al decir que necesita medicarse tres veces al día para estar en competencia. En ese sentido, Gala Montes le dijo que él la sigue violentando. “Habla cosas de mi enfermedad, yo llevo aquí siete semanas y he estado perfectamente bien y sigue metiéndose con esos temas, es una persona misógina y no debería de estar aquí, esos adjetivos te los mereces, y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera, porque hay todo un movimiento que me defiende, y estás más seguro aquí dentro que allá afuera”. Adrián volvió a decir que quería irse de la casa, pero que no podía, a lo que Gala le respondió que le faltabana hu… para hacerlo.

Tras la discusión Gala tuvo una crisis porque no se sintió apoyada por sus compañeros pues tuvo que defenderse sola. En redes sociales los mensajes de apoyo se volcaron hacia ella. Celebridades como Ana Brenda Contreras, Maca Carriedo y Paty Cantú se unieron en sororidad con Gala.

La Mole, comediante y amigo de Adrián Marcelo publicó un mensaje en X donde externaba que era el momento de que el youtuber ya saliera del programa. “Amigo Adrián te amo mucho. Es tiempo Adrián, es tiempo. Esta casa ni el ganador va a ganar. Creo que ya es tiempo, el trabajo está hecho bye”.

CT