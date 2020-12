Los hermanos Rovzar, dueños del entretenimiento

A través de su casa productora Lemon Studios, los hermanos Billy y Fernando Rovzar han desarrollado series y películas que se han quedado en la memoria colectiva. Sin embargo, en los últimos años han hecho alianza con Netflix y otras productoras para presentar proyectos que han sido muy exitosos; por ejemplo, “Control Z” y “Monarca”, ésta última estrena su segunda temporada este 1 de enero.

En entrevista, ambos cuentan cómo ha sido ese proceso de posicionarse como hacedores del entretenimiento actual en México con proyectos que además repercuten a nivel internacional: “Desde que empezamos con Lemon fue con la idea de que si no te gusta cómo se define el cine mexicano (o la televisión), tienes la posibilidad de cambiarlos y ¿cómo se hace? Con un proyecto a la vez. Entonces, desde ‘Matando Cabos’ y ‘Kilometro 31’ hasta con ‘Monarca’; incluso, con ‘Después de Lucía’ o ‘Salvando al soldado Pérez’ son proyectos que nosotros pagaríamos por ver, que proponen algo distinto de un cine mexicano que creíamos nosotros que estaba estancado”, destaca Fernando, remarcando que al final del día esta también es una labor de muchas casas productoras.

“Todos estamos contribuyendo a hacer el cine y la televisión que a cada uno nos gusta para tener colectivamente una industria de la cual nos sintamos orgullosos. Siento que después de 16 años y de muchas horas de contenido y muchos proyectos, estoy orgulloso de que seguimos tratando a cada proyecto como si se tratara de ‘Matando Cabos’, como si fuera nuestra primera película y tenemos todo que aprender. Y la idea es seguir así hasta que se acabe nuestro aliento en este mundo. El cine mexicano de 15 o 20 años para acá, es otro y estamos en la mejor posición para generar contenido en todo el mundo”.

A propósito de todo lo que les ha significado “Matando Cabos”, Billy comparte que ya está terminada la segunda parte, sólo falta encontrar un buen momento para que se vea en salas de cine. Adelanta que en enero del 2021 es muy probable que se vea el tráiler de esta nueva entrega: “Ya está grabada, enlatada y divertidísima, ya están ‘Mascarita’ y ‘Caníbal’ más que listos para salir, nada más que vamos a esperar a que los cines regresen a su normalidad y lo antes posible esa película va a salir, hemos recibido una impresionante respuesta en redes desde que sacamos un poster teaser y ahora vamos a sacar el tráiler. Hay gente que le puso la película a sus hijos y ahora los hijos la verán con sus amigos”.

Señala Billy que aunque está la opción de sacarla en plataformas, porque éstas se ven en todo el mundo, la cinta es muy de México, por lo cual su ventana ideal es las salas de cine. Así que primero se verá en pantalla grande y después en streaming. Por otro lado, también se encuentra en proceso de grabación la segunda temporada de “Control Z”: “Estamos emocionados con la aceptación del público y listos para la siguiente temporada, con la cual estamos en grabaciones y pronto tenemos noticias de para cuándo”.

Fernando resalta que es un honor para ellos que Netflix les permita hacer grandes proyectos a partir del alcance que tiene la plataforma, mientras que resalta Billy que una cosa es entrar a ese universo y otra mantenerse, porque si no hay calidad de por medio, se pude salir pronto; sin embargo, ellos confían mucho en su equipo de trabajo.

Juan Manuel Bernal. El actor alista el estreno de “Monarca 2”. ESPECIAL/Netflix

Más que listos para la segunda vuelta de “Monarca”

Ambos productores están emocionados de saber cómo el público recibirá la segunda entrega de “Monarca”, recuerdan que estaban en plenas grabaciones cuando llegó la pandemia, suspendieron unos meses y retomaron en julio con las respectivas medidas de higiene y seguridad. En la primera parte el público tuvo la oportunidad de conocer a la familia “Carranza”, dueña de un emporio tequilero, y ahora verán cuáles son sus pretensiones y qué están dispuestos a hacer por conservar el poder.

Explican que le propusieron a Netflix un protocolo de seguridad para terminar el rodaje y una vez que les dieron luz verde, echaron manos a la obra. El resultado fue óptimo, no tuvieron ningún contagio y las grabaciones finalizaron con éxito.

Incluso, Fernando tiene una participación especial como actor: aparece como policía, compartiendo escena con Juan Manuel Bernal. “Después de trabajar con actores, a los cuales admiro muchísimo, obviamente para conocerlos mejor, uno de pronto se pone en sus zapatos para vivir algo pequeño de lo que ellos viven todos los días. Entonces, vi que era un personaje pequeño y que no requería distraerme de mi trabajo como director o escritor y me aventé; además, estaba en buenas manos con Juan Manuel; José Manuel Cravioto me dirigió”.

Así mismo, Fernando considera que hacer una actividad como ésta es un ejercicio interesante para cualquier director y así entender mejor a sus actores.

Finalmente comparten que la serie sigue manteniendo esa equidad de género que se planteó desde que inició la trama, tanto en producción, como en el elenco y la misma historia de la serie, es algo que quedó muy claro desde que también hicieron alianza con Salma Hayek a través de su productora Ventanarosa.