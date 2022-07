Los Caballeros del Zodiaco: Revelan póster del live-action

Opiniones diversas ha generado la revelación de la que sería la primera imagen promocional de la película live-action de “Los Caballeros del Zodiaco” (Knights of the Zodiac), que impulsada por Toei Animation, está proyectada para llegar a las pantallas en 2023.

A través de sus historias en Instagram, la cuenta principal de la compañía productora ha compartido el póster promocional de la nueva película, y aunque la emoción ha sido evidente en los fans, también se han detonado dudas sobre los giros y adaptaciones que la trama tendrá en su formato live-action, pues sí algo ha llamado la atención es que las conocidas “cajas de Pandora”, que resguardan a las armaduras, al menos en este proyecto serán presentadas a modo de medallones para activar la transformación de los Caballeros.

Sin mostrar a ningún personaje, el póster presentado por Toei Animation resalta esta medalla con un relieve que, por sus características, recuerda al emblema que arropa a “Pegaso”.

De acuerdo a la cuenta oficial de la película, “Knights of the Zodiac” mostrará un avance exclusivo en la Comic-Con de San Diego, presentación que estará comandada por Yoshi Ikezawa, productor del proyecto, y quien el 23 de julio, a las 17:30 horas en el salón 6A, revelará finalmente quiénes son los actores que darán vida a los míticos Caballeros de Athena.

De acuerdo a clubs de fan temáticos de Los Caballeros del Zodiaco, como “Saint Seiya Blog by Mau”, los medallones presentados por Toei Animation, no serían nuevos en este formato para representar a las conocidas “cajas de Pandora”, pues recuerda que en filmes como “Leyenda del Santuario” y la serie de Netflix y Crunchyroll “Knights of the Zodiac”, ya se ha presentado este formato.

“No veo en la película live-action que –los caballeros- estén cargando las ‘pandora boxes’, las cajas de las armaduras, eso nunca lo vi pasando. La verdad, esto de las medallas es algo ya establecido en el universo de ‘Saint Seiya’ a través de varios proyectos, inclusive, en ‘Saint Seiya Omega’ es algo parecido, tenían como una joyas en lugar de medallas”, indicaron en “Saint Seiya Blog by Mau”.

MF