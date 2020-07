Lorena Herrera agradece a Paty Navidad por dichos sobre el COVID-19

Lorena Herrera brindó su apoyo a Paty Navidad y a sus dichos sobre la veracidad de la existencia del coronavirus.

A través de un mensaje en Twitter, Herrera le externó a Navidad su agradecimiento por haber sido tan valiente y revelar información que ayude a la gente a informarse y llegar a la verdad sobre la pandemia del COVID-19.

"Gracias a ti bella! Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informaran por su cuenta, lo constatarán y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen !Gracias por tu Valentía! La verdad se está Revelando!", se lee.

Gracias a ti bella! Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informaran por su cuenta,lo constataran y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen!Gracias por tu Valentía! La verdad se está Revelando! ���� https://t.co/86mw91FLc2 — Lorena Herrera (@Lorenaherrera) July 29, 2020

El agradecimiento de Paty vino después de que Lorena, en entrevista con el programa Hoy, opinara que Navidad es libre de expresar sus ideas, y que le parecía exagerado los ataques y que se busque cerrar su cuenta de Instagram.

"Como toda buena sinaloense y yo también, decimos las cosas como las pensamos. La verdad es lamentable que la ataquen tanto, me parece estúpido que pidan cerrar sus cuentas. Respeten", consideró.

“Parece que estamos en tiempos de la inquisición donde no podemos decir nada”

Lorena Herrera también fue cuestionada sobre si se pondría la vacuna del coronavirus cuando ésta esté disponible.

"Los efectos no los pueden saber, no si tiene efectos a largo plazo, a cortos y medianos sí. Es una vacuna que se está haciendo en base al coronavirus y del coronavirus se sabe poco", expresó.

Sobre el uso del cubrebocas, Herrera confesó que se lo pone sólo cuando es necesario, pero no todo el tiempo, por ejemplo, si va al parque y no hay nadie cerca no lo usa.

Finalmente, y luego de convertirse en “Trending Topic” en Twitter por sus dichos, Herrera replicó diciendo que había cosas “verdaderamente importantes” como para hacer “tanto rollo”.

“Parece que estamos en tiempos de la inquisición donde no podemos decir nada”, escribió.

Es en serio que hagan tanto rollo por algo tan intrascendente, como un mensaje ??? ���� Hay demasiadas cosas verdaderamente importantes que estan sucediendo en todo el mundo!! Relajense, parece que estamos en tiempos de la inquisición donde no podemos decir nada!#felizjueves — Lorena Herrera (@Lorenaherrera) July 30, 2020

Contrario a lo que ha mencionado Paty Navidad sobre que el cubrebocas es un "bozal" que quita la libertad, Maribel Guardia fue enfática al decir que ella lo usa todo el tiempo y que es importante no bajar la guardia y seguirse cuidando.

"Yo sí ando con mi bozal para todos lados, arriba el bozal", dijo.

AC