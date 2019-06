Lo que venga ya es propina: Héctor Bonilla

Héctor Bonilla, quien padece cáncer de riñón, dice que tras cumplir 80 años de vida, lo que venga ya es propina.

El actor recibió la noche de este miércoles un reconocimiento por parte de la Cineteca Nacional a su trayectoria y aclaró el origen de la calvicie que luce, tapada por una gorra.

"Amo la vida profundamente"

"Estoy dando la batalla, no crean es tan grave, no estoy pelón por el cáncer, no hay quimioterapia para el riñón, estoy así (calvo) por un personaje de 'Más que mil palabras', película de Gerardo Gatica", precisó.

"No estoy angustiado, quiero seguir trabajando, escribir, dirigir, actuar, poniéndolo a disposición de la gente; cumplir mi ciclo y con eso estoy satisfecho", indicó tras recibir el reconocimiento.

El actor de más de 40 filmes como "Rojo amanecer" recordó sus inicios en el cine y aprovechó para recordar un poema que en 2004 hizo a su familia.

"Amo la vida profundamente, tuve la fortuna de conocer a mi mujer, llevo 38 años de convivencia con ella, tengo a unos hijos que amo, tengo siete nietos", detalló.

El próximo lunes, Bonilla recibirá el Ariel de Oro de parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que por vez primera se realizará en la Cineteca Nacional.

Por ahora se mostró satisfecho con el galardón que le dieron las autoridades del recinto, siendo testigos, entre otros, los actores María Rojo y Bruno Bichir, así como el subsecretario de cultura federal, Edgar San Juan.

"Es abrumador esta espontánea muestra de cariño. Nunca me han gustado los homenajes, pero esto es evidentemente no convocado y me llena de amor", subrayó.

OA