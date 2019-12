Listas, las bandas por día en Vive Latino 2020

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, en su edición 21, reveló las bandas por día que se presentarán en el Foro Sol el próximo 14 y 15 de marzo de 2020.

De acuerdo con los carteles compartidos en redes sociales, los invitados de 31 Minutos se presentarán ambos días para dar pie a bandas como All Them Witches, Carlos Vives, Guns N´Roses, The Rasmus y The Wookies, entre otros, durante el sábado 14 de marzo.

Mientras que el domingo 15 de marzo, darán su "show" bandas como Babasónicos, Andrés Calamaro, Cultura Profética, Mogwai, Los Tucanes de Tijuana, Porter y Soulwax, entre otras.

En el Vive Latino 2020 serán presentados 84 proyectos musicales de 18 países donde destacan 41 bandas y solistas de México, según informaron los organizadores.

