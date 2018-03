Lista de ganadores de los Oscars 90

Esta noche la Academia de Hollywood celebra su máxima fiesta, la 90 edición de los premios Oscar que se llevó a cabo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

La película del director mexicano Guillermo del Toro "La forma del agua" lidera las nominaciones con 13 candidaturas.

Mejor película

The Shape of Water (La Forma del Agua)

Mejor director

Guillermo del Toro por The Shape of Water

Mejor actriz

Frances McDormand por Three billboards outside Ebbing, Missouri

Mejor actor

Gary Oldman por Darkest Hour

Mejor actriz de reparto

Allison Janney por I, Tonya

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell por Three billboards outside Ebbing, Missouri

Mejor guión original

Jordan Pelee por Get out

Mejor guión adaptado

James Ivory por Call me by your name

Mejor fotografía

Roger Deakins por Blade Runner 2049

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat por The Shape of Water

Mejor canción original

Remember me de Coco

Mejor película animada

Coco

Mejor cortometraje animado

Dear Basketball

Mejor película en lengua extranjera

Una mujer fantástica de Chile

Mejor cortometraje

The Silent Child

Mejor documental

Icarus

Mejor cortometraje documental

Heaven is a traffic jam on the 405

Mejor diseño de producción

The Shape of Water

Mejor maquillaje y peinado

Darkest Hour

Mejor diseño de vestuario

Phantom Thread

Mejor edición

Dunkirk

Mejores efectos especiales

Blade Runner 2049

Mejor edición de sonido

Dunkirk

Mejor mezcla de sonido

Dunkirk