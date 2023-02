Este viernes 24 de febrero se estrena en Lionsgate+, la tercera temporada de la serie de comedia Party Down, la cual se conforma por seis episodios.

Party Down: Temporada 3. ESPECIAL/LIONSGATE.

Diez años después, la mayor parte del equipo de catering de Party Down ha pasado la página, incluido el actor y camarero Henry Pollard. Tras un reencuentro sorpresa, el grupo de amigos vuelve a animar una gran cantidad de extravagantes fiestas por toda la ciudad de Los Ángeles.

Party Down: Temporada 3. ESPECIAL/LIONSGATE.

Party Down: Temporada 3 es protagonizada por Adam Scott, Ken Marino, Jane Lynch, Martin Starr, Ryan Hansen y Megan Mullally. Mientras Jennifer Garner, Tyrel Jackson Williams y Zoë Chao son algunos de los nuevos miembros del reparto. Y fiel a la tradición de la serie, la nueva temporada contará con una gran cantidad de estrellas invitadas como James Marsden, Dan Bakkedahl, Quinta Brunson, Liv Hewson, Fran Kranz, Ki Hong Lee, Lyric Lewis, Bobby Moynihan, Nick Offerman, Judy Reyes y Calum Worthy.

La tercera temporada de la serie original de Lionsgate+ estrenará cada viernes un nuevo episodio, y es producida por el ex alumno de Party Down, Rob Thomas, John Enbom, Paul Rudd, Dan Etheridge y Adam Scott. Enbom también ejerce de showrunner. Party Down es producida por Lionsgate Television para LIONSGATE+.

Las dos primeras temporadas de Party Down se estrenaron en el 2009 y 2010 en Starz. Ambas temporadas están disponibles actualmente en Lionsgate+.

Con información de Lionsgate.

XM