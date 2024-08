Los rumores alrededor de Linkin Park se han disparado luego de que en redes oficiales de la banda apareciera una cuenta regresiva que apunta al día de mañana. Al mismo tiempo, a través de su cuenta personal de Instagram, Deryck Whibley, cantante de Sum 41, pidió estar atento a esa misma fecha porque haría un anuncio. Por ello, los fanáticos conectaron los puntos y ahora el rumor del posible regreso de Linkin Park con Whibley como reemplazo de Chester Bennington parece muy posible por su cercanía musical.

El regreso de Linkin Park también es un rumor, aunque parece que la información después de años de runrún, podría ser cierta. Hay que añadir que la cuenta oficial del festival Welcome to Rockville compartió este mismo contador decreciente que apareció en las cuentas de la banda, alimentando no solo los rumores del regreso, sino la posibilidad de verlos de nuevo en el escenario. El festival se realiza en la segunda semana de mayo de cada año en Florida.

Los rumores del regreso de la banda han rondado a los miembros restantes desde hace unos años. Incluso en algún momento se aseguraba que el fallecido Chester Bennington sería interpretado por una vocalista femenina. De acuerdo con Billboard, la banda había recibido ofertas de Mike Shinoda, Brad Delson y Dave Farrell para completar el regreso.

La especulación continúa conforme a disminuye el contador. En este momento son poco más de 20 horas las que separan a los fanáticos de la información especial. Aun no se sabe si un potencial regreso de Linkin Park se mantendría exclusivamente para interpretar en vivo las icónicas canciones de la histórica banda o si podría haber nueva música.

Desde la muerte de Bennington en 2017, la banda ha entrado a una especie de limbo. Los otros miembros han explorado sus proyectos en solitario sin dar un fin definitorio a la agrupación. Sin embargo, parece que esa incertidumbre está por terminar. Faltarán apenas unas horas para definir el futuro inmediato de Linkin Park.

En caso de concretarse, esta semana final de agosto sería muy especial para los nostálgicos. Tan solo han pasado unas horas de que se confirmase el regreso de Oasis.

