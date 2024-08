Después de 15 años de separación y numerosos conflictos entre los hermanos Gallagher, la legendaria banda de rock británica Oasis ha anunciado su tan esperado regreso a los escenarios. La noticia, que ha causado gran revuelo entre sus seguidores, fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la banda, donde tanto Liam como Noel Gallagher compartieron su emoción por la reunión.

La gira, que marcará su retorno tras más de una década de ausencia, constará de 14 conciertos en el Reino Unido, y promete ser uno de los eventos musicales más grandes de 2025. Las entradas saldrán a la venta el próximo 31 de agosto, y se espera una demanda masiva.

El tour comenzará en Cardiff, Gales, con dos conciertos el 4 y 5 de julio, para luego trasladarse a Manchester, donde la banda tocará en el emblemático Heaton Park los días 11, 12, 19 y 20 de julio. La siguiente parada será en el icónico estadio de Wembley en Londres, donde Oasis ofrecerá cuatro conciertos los días 25 y 26 de julio, así como el 2 y 3 de agosto. La gira continuará en Edimburgo, Escocia, en el Scottish Gas Murrayfield Stadium los días 8 y 9 de agosto, y culminará en Dublín, Irlanda, con dos fechas en Croke Park el 16 y 17 de agosto.

La noticia de la reunión fue precedida por un intrigante mensaje publicado en redes sociales durante el concierto de Liam Gallagher en el Festival de Reading, donde dedicó la canción "Half The World Away" a su hermano Noel. Al finalizar el show, se proyectó en las pantallas un anuncio que dejó a los fans expectantes: "27/08/24. 8 de la mañana", sugiriendo la inminente confirmación de su regreso.

El posible reencuentro de la banda había sido ya tema de especulación y portada del Sunday Times, que citó fuentes de la industria musical señalando que Noel y Liam habían resuelto sus diferencias. La reconciliación de los hermanos, conocida por sus constantes disputas, marca un nuevo capítulo para Oasis, que fue una de las bandas más influyentes de la década de los 90.

Formada en Manchester en 1991, Oasis alcanzó la fama mundial con álbumes como "Definitely Maybe" (1994) y "(What's the Story) Morning Glory?" (1995), y canciones emblemáticas como "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" y "Champagne Supernova". Sin embargo, la tensión entre los Gallagher culminó en 2009 con su separación tras un altercado en el festival Rock en Seine en París.