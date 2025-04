Maryfer Centeno da a conocer que incursionará en la comedia | VIDEO

Maryfer Centeno, la influencer y grafóloga , está buscando reinventarse y diversificar su contenido, explorando nuevas formas de conectar con su audiencia y expandir su presencia en otras áreas.

A pesar de que, Centeno, ha sido constantemente criticada en redes sociales durante los últimos meses, se ha mantenido firme en su visión de persistir en su carrera artística, prueba de ello es con la oportunidad de desmitificar su propia figura a través del humor.

Maryfer Centeno iniciará en el Stand Up

A través de sus redes sociales, la famosa influencer y grafóloga especialista en lenguaje corporal , Maryfer Centeno, compartió la decisión de probar sus habilidades en el Stand Up, una nueva faceta de su carrera.

Centeno, además, dijo los detalles de este proyecto, que para ella, representa una forma de diversificar su trayectoria, además de una herramienta para poder aprender a reírse de sí misma.

Fue por medio de Instagram, que Maryfer Centeno, dio a conocer que e sta en proceso de prepararse para probar con el terreno artístico del "Stand up" , a través de un curso impartido por el reconocido comediante Gon Curiel, quien la está guiando para desarrollar su primera rutina en este género.

También dio a conocer su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa en su vida artística, por lo que resaltó será un cambió significativo y para bien que repercutirá en su futuro.

“Estoy preparando un curso, gracias Gon Curiel. Bueno, me está dando un curso de stand up porque estoy preparando mi propia rutina, lo cual me tiene sumamente contenta, sumamente emocionada”, expusó la grafóloga.

En el mismo video, la influencer anunció que también está tomando clases de composición musical con Emilia Vega, como una forma más de liberar las emociones acumuladas a lo largo de su vida y carrera.

“Por un lado, hacer catarsis componiendo con la enorme Emilia Vega y, por otro lado, poderme reír de mí misma con el gran Gon Curiel en este show de stand up el cual va a ser extraordinario. Yo le voy a echar todas las ganas del mundo, estoy muy contenta, ¿qué les puedo yo decir?”, reveló.

A pesar de que Maryfer Centeno es conocida por su firme análisis de lenguaje corporal y su habilidad para interpretar textos, Centeno dejó claro que este nuevo rumbo no significa un abandono de su especialidad. Por el contrario, podría tratarse de un complemento que le permitirá conectar de manera distinta con su audiencia.

En redes sociales, la noticia generó reacciones diversas. Algunos de sus seguidores aplauden la versatilidad de la grafóloga.

Maryfer Centeno desato diversas reacciones al compartir que iniciará en el Stand Up. INSTAGRAM/ ESPECIAL

Por otro lado, algunos comentarios nada más la critican demostrando su falta de fe en ella y su talento artístico. Sin embargo, la grafóloga de las estrellas se mantiene positiva.

Algunos usuarios de redes sociales criticaron a Maryfer Centeno por empezar en el Stand Up. INSTAGRAM/ ESPECIAL

“Quiero reírme de mí misma”, concluyó Maryfer Centeno.

