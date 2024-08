La edición 81 del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará desde mañana 28 de agosto y hasta el 7 de septiembre, contará con presencia mexicana en su principal categoría de competencia, gracias al productor Julio Chavezmontes.

Junto con el director argentino Luis Ortega, presentan “El Jockey”, largometraje que compite en la sección oficial y aspira al prestigioso León de Oro.

Este filme, resultado de la más reciente coproducción de Chavezmontes con el estudio creativo PIANO, (compañía productora de la que es fundador), tendrá su estreno mundial en esta competencia.

En entrevista con EL INFORMADOR, Chavezmontes expresa su gratitud y honor por participar nuevamente en este prestigioso evento: “Es un gran orgullo y me siento un privilegiado. No tengo más que palabras de agradecimiento para el Festival de Venecia. Estar en competencia en 2018 fue significativo, y poder regresar es un honor absoluto”.

La conexión entre Chavezmontes y “El Jockey” surgió gracias a Benjamin Domenech y otros amigos argentinos que también se convirtieron en productores del filme.

Al recibir el guion, Chavezmontes quedó impresionado por su originalidad y precisión formal: “Cuando leí el guion me pareció de una imaginación delirante, con diálogos maravillosos. Era todo lo que podía pedir a un texto cinematográfico”.

Destacó además la participación del actor mexicano Daniel Giménez Cacho, a quien consideró ideal para interpretar a uno de los protagonistas: “Para mí, Daniel es uno de los mejores actores del mundo y un querido amigo. Su generosidad hizo posible su participación en la película, lo cual es una inmensa satisfacción para mí”.

La película, coproducida por Argentina, México, España, Dinamarca y Estados Unidos, narra la historia de “Remo”, un jinete ingobernable que enfrenta la oportunidad de transformar su vida, marcada por la adicción y la locura.

Protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó y Daniel Giménez Cacho, “El Jockey” sigue a “Remo”, una leyenda en las carreras de caballos cuya conducta destructiva comienza a eclipsar su talento.

Una carrera por la gloria

Además del León de Oro, “El Jockey” competirá por varios otros galardones, incluyendo: Gran Premio del Jurado, Mejor director, Mejor actriz, Mejor actor y Mejor guion.

La competencia será feroz, enfrentándose a títulos como “The Room Next Door” de Pedro Almodóvar, “Joker 2” de Todd Phillips, y “María” de Pablo Larraín, entre otros.

En 2023, Chavezmontes vivió intensamente los Oscar con “El triángulo de la tristeza” de Ruben Östlund, película en la que fungió como coproductor y que fue nominada en tres categorías: Mejor dirección, Película y Guion.

Tras este festival, la cinta buscará espacios de distribución y se espera una posible proyección en salas de México, para llegar posteriormente a las plataformas que existen en nuestro país.

¿Quién es Julio Chavezmontes?

Es productor y guionista mexicano, ha sido nominado dos veces al Premio Ariel y ganó el Premio Especial del Jurado a Guion en el Festival de Cine de Sundance por “Tiempo compartido”.

Fundó PIANO en 2011 junto con Sebastián Hofmann para producir películas innovadoras y arriesgadas, acumulando más de 50 premios internacionales y numerosas nominaciones en prestigiosos festivales como Cannes, Venecia y Berlín.

¿Por qué es importante “La Mostra”?

El Festival Internacional de Cine de Venecia, conocido como Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia o sencillamente “La Mostra”, es uno de los festivales de cine más antiguos y prestigiosos del mundo, celebrado anualmente desde 1932 en Venecia, Italia.

Este festival ha sido el escenario para las premieres mundiales de algunas de las películas más esperadas y aclamadas del cine contemporáneo, otorgando el León de Oro a las mejores producciones en competencia.

Las imperdibles del certamen

• “Joker 2”: Lady Gaga, como “Harley Quinn”, se suma a la locura de Joaquin Phoenix en esta segunda entrega de “Joker” que dirige Todd Phillips y que tendrá forma de musical.

• “The Room Next Door”: Con Julianne Moore y Tilda Swinton al frente, el primer filme en inglés de Pedro Almodóvar transcurre en Nueva York y está basado en la novela de Sigrid Nunez “What are you going through”, una historia sobre el dolor, la muerte y la amistad por encima de todo.

• “The Brutalist”: Un superviviente del Holocausto que forja una nueva vida en América, “The Brutalist”, dirigida por Brady Corbet, recorre 30 años en la vida del arquitecto húngaro László Toth y su esposa Erzsébet (Adrien Brody y Felicity Jones).

• “Babygirl”: Nicole Kidman encarna a una exitosa directiva que inicia un romance secreto con su becario (Harris Dickinson) a espaldas de su marido (Antonio Banderas) en este thriller erótico que dirige la holandesa Halina Reijn.

• “Queer”: El escritor beat William Burroughs narró parte de su turbulenta vida en la novela semibiográfica “Queer” que Luca Guadagnino lleva ahora la gran pantalla con Daniel Craig acometiendo un radical cambio de registro tras su etapa como “James Bond”.

• “María”: Especializado en biopics en Hollywood, después de Diana de Gales y Jackie Kennedy, el chileno Pablo Larraín repasa la vida de María Callas (1923-1977) con la ayuda de Angelina Jolie, desde sus comienzos hasta sus últimos días en París.

• “El Jockey”: El argentino Nahuel Pérez Biscayart y la española Úrsula Corberó protagonizan “El Jockey”, del argentino Luis Ortega (“El ángel”, 2018), que promete seguir fiel a su espíritu transgresor con esta historia de un jinete atrapado en sus adicciones.

• “The Order”: Dirigida por Justin Kurzel y basada en la historia de un grupo terrorista y supremacista, la película sitúa a Jude Law en el papel de un agente del FBI de los años 80 y a Nicholas Hoult como líder de la organización. Fuera de competición.

• “Beetlejuice, Beetlejuice”: La película inaugural es una secuela de la popular comedia de terror ochentera de Tim Burton que recupera a Michael Keaton y Winona Ryder del reparto original y añade fichajes como los de Jenna Ortega, Mónica Bellucci, Willem Dafoe o Justin Theroux.

• “Wolfs”: George Clooney y Brad Pitt se reencuentran en esta comedia de acción dirigida por Jon Watts en la que interpretan a dos lobos solitarios que compiten por deshacerse de un cadáver y todo se les va de las manos.

• “Observada”: El primer trabajo de Alfonso Cuarón desde “Roma”, ahora en formato de serie para plataforma. Es una intriga psicológica protagonizada por Cate Blanchett y basada en un “bestseller” de Renée Knight. Gira en torno a una periodista conocida por destapar delitos de grandes instituciones que un día se ve a sí misma en la diana de otro autor.

• “Los Años Nuevos”: La nueva serie del director de “As bestas” (2023) se centra en el recorrido vital de una pareja a lo largo de una década, narrado en diez episodios que giran en torno a un mismo momento, fin de año, y con Iria del Rio y Francesco Carril al frente del reparto.

• “Families Like Ours”: La primera serie de Thomas Vinterberg, director de “La caza” y “Otra ronda”, es un drama distópico ambientado en Dinamarca, donde una catástrofe natural obliga a evacuar a toda la población y deberán despedirse del mundo que han conocido.

• “M. el hijo del siglo”: Joe Wright, que adaptó al cine novelas de Jane Austen como “Orgullo y prejuicio” y “Expiación” lleva ahora a formato serie la aclamada novela de Antonio Scurati sobre la llegada al poder de Mussolini en Italia, con Luca Marinelli en el papel del mítico dictador.

