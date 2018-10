Lindsay Lohan quiso “ayudar” a una familia siria y termina golpeada

Lindsay Lohan y “escándalo” ya parecen ser conceptos gemelos, aunque en este caso, parece que fue un poco más lejos. En su cuenta de Instagram, la actriz decidió mostrar su intento de “ayudar” a una familia que estaba durmiendo en la calle. Sin embargo, el supuesto acto de bondad terminó con LiLo golpeada en la calle y la madre de familia sin querer saber nada de su solidaridad.

La historia comienza en París (aunque algunos internautas señalan que fue en Moscú). Lohan viajaba en su auto cuando observa a una familia en condición de calle y los identifica como refugiados sirios. Ella se les acerca y les pide que le cuenten sobre sus carencias, con la promesa de ayudarlos por todos los medios posibles. A los niños les dice que pueden acompañarla a su hotel a ver películas en su computadora, pero cuando ningún integrante de la familia hace el menor movimiento para moverse, ella se pone agresiva (tampoco está claro que la familia entendiera lo que ella estaba diciendo).

Entonces, la familia se levantó y recogió sus cosas (para huir de la actriz), aunque “LiLo” pensó que habían aceptado su ofrecimiento. Pero cuando ella nota que se alejan, les grita “Muchachos, van por el camino equivocado, mi auto está aquí. ¿Qué está pasando? Están traficando niños. Ahora sé quiénes son ustedes”. Cabe señalar que todo lo estaba transmitiendo en video, usando un acento británico y hasta frases en árabe.

El coraje de Lindsay no acaba allí. Persiguió a la familia y los amenazó diciendo “están arruinando la cultura árabe al hacer esto, están tomando estos niños que se quieren ir. Estoy con ustedes, muchachos, no se preocupen, el mundo entero está viendo esto ahora mismo. Caminaré para siempre, me quedaré contigo, no te preocupes. Dame tu mano”.

La persecución termina con Lindsay tomando el brazo de uno de los niños y la madre del mismo dándole una bofetada a la actriz para que lo suelte. Al final ellos huyen y la dejan sola, en medio de la noche. La pelirroja termina mirando a la cámara y asegurando que está en “shock” por lo sucedido. Y las redes sociales…también.

Lindsay Lohan has lost it... wtf??? pic.twitter.com/c9HSmOZNRw — Say My Name (@Redeezus) 29 de septiembre de 2018

Al margen de los escándalos, la última aparición profesional de la actriz se dio en el desfile de Saint Laurent en París, durante la semana de la moda, a finales de septiembre.

Así han reaccionado usuarios de twitter:

"No, Lindsey Lohan, por favor, déjanos en paz :("

"Tráfico infantil!! (hic ��) Vamos... Vamos a un hotel (hic!)"

"Son nuestros hijos Lindsey"

"A un hotel! �� A.. a ver pelis. En un ordenador. (hic!!)" — Capn. Phrenks Hook ☠ (@Phrenks_es) 30 de septiembre de 2018

Esta buenísimo el teaser de la nueva temporada de Black Mirror con @lindsaylohan

pic.twitter.com/u28e3KXcZC — GiulianoDeMedici (@GiulianoDMedici) 29 de septiembre de 2018