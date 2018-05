Libro infantil de George R. R. Martin se convertirá en película animada

La mayoría lo conocen por su trabajo con la serie de libros Canción de hielo y fuego, que inspiró la famosa serie de HBO Game of Thrones, sin embargo, el autor estadounidense tiene otras obras en su repertorio y hoy tenemos la noticia de que su libro infantil The Ice Dragon llegará a las salas de cine como una película animada.

Según el sitio especializado Deadline, el escritor está trabajando como productor con Warner Animation Group para la adaptación basada en el libro que publicó en 1980.

Pero antes de que se emocionen, este libro fue escrito 16 años antes de Juego de Tronos, la primera parte de Canción de hielo y fuego, por lo que no tendrá relación con este famoso arco argumental.

En su lugar, tenemos a Adara como protagonista. Ella es una joven que vive en las cercanías de los reinos guerreros, quienes controlan el poder de los dragones de fuego, ahí termina convirtiéndose en amiga de un dragón de hielo, con el que podrá salvar su ciudad de una invasión inminente.

Por el momento, este proyecto no cuenta con fecha de salida, e igualmente, los fans del autor deberán esperar la llegada de su nuevo libro, The winds of winter, que según el mismo R. R. Martin no será lanzado este año, y también deberán esperar el regreso de Game of Thrones que arribará a las pantallas con su temporada final hasta 2019.