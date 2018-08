Lety López, muy unida a la familia Aguilar

La cantante tapatía Lety López ha estado muy vinculada con la familia de Pepe Aguilar desde que le abrió los shows de sus conciertos al ganar el concurso “La reina del mariachi”, de ese certamen también Pepe será el productor de un nuevo álbum que prepara la cantante y a raíz de ese vínculo de amistad y trabajo, fue que la llamaron para ser parte del show “El tiempo pasa... El Charro de México. Espectáculo Dancístico Musical Homenaje a Antonio Aguilar” que se realiza hoy 14 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Degollado en el marco del 17 Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional que se realiza del 13 al 19 de agosto.

“Está muy bonita la situación porque me invitaron, fue algo muy sorpresivo y muy lindo, me llamaron por teléfono y me dijeron que les encantaría que estuviera en esta celebración de vida de don Antonio Aguilar, su música, su carrera, sus películas. Y yo me emocioné, ni lo pensé dos veces. Va a estar parte de la familia Aguilar este 14 de agosto, Pepe creo que no va a estar, bendito sea Dios tiene una agenda muy apretada, pero viene su hermano, sus sobrinas y José Ángel ‘El Cuervo’, habrá tambora zacatecana, estará el mariachi Real De Oros, habrán proyecciones multimedia de don Antonio”.

Lety cantará un par de temas que fueron emblemáticas de Flor Silvestre, la viuda de don Antonio Aguilar, estos son “Mi destino fue quererte” y “Cielo rojo”. “Me dijeron que el arreglo que harían para este día especial es como una especie de obra de teatro, yo me lo imagino como estilo ‘Si nos dejan’. Entonces, será una puesta musical tratando de hacer un recorrido de la historia de don Antonio a través de sus canciones”. Es así que Lety representará a Flor Silvestre en el escenario.

“Tuve el gusto de conocerla en uno de los palenques que pude abrirle a Pepe Aguilar y me acuerdo que me dijo que si era yo la que estaba cantando y le pedí abrazarla y se me salieron las lágrimas, es un icono la señora, me dijo: ‘qué bonito cantas, mi reina’ y recibir un elogio así de alguien a quien admiras, para mí fue maravilloso”.

Lety además se encuentra en la preparación de su segundo sencillo inédito, “No hacía falta” del autor Naza Bañuelos, “esta nueva canción me encantó, es muy pegajosa, es de desamor, el tema está divino, esperamos grabarla en estos días de agosto para que esté lista a finales de septiembre”, por lo pronto el público puede seguir disfrutando de su reciente single “Por este amor” disponible en plataformas digitales.