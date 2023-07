Lety López estrena “No te equivoques”

Una de las voces más bellas del regional mexicano, es la de la tapatía Lety López, quien tiene más de 20 años de experiencia representando la música mexicana de manera internacional.

Lety, quien saltó a la fama en 2004 gracias a su participación en la tercera generación de “La Academia” y que es gratamente recordada por interpretar en el reality el cover de ABBA, “Chiquitita”, sigue labrándose camino en la música, recientemente estrenó su sencillo con mariachi “No te equivoques”, mientras que a la par también disfruta de su maternidad y su matrimonio en Los Ángeles, ciudad en la que radica.

Lety conversa con EL INFORMADOR sobre cómo ha sido alcanzar sus sueños y cómo sus padres y sus hermanas siempre la han apoyado: “Ha sido un recorrido emocionante y muy bendecido a pesar de todas las dificultades que se presentan en esta carrera. No ha sido fácil defender el género ranchero, también como mujer me ha costado mucho trabajo tocar puertas y ser escuchada, pero siempre pienso que tu trabajo y tu calidad humana hablarán por ti, y mientras tú seas perseverante, al final de cuentas se van viendo los frutos. Siempre he escuchado a mi padre decirme ‘más vale paso firme y seguro aunque sea lento’, defendiendo tu convicción y valores, yo crecí con esa educación, así que siempre me he basado en eso para conseguir mis objetivos”.

Como abanderada del ranchero, sabe que encontrar espacios dónde difundir esta música, es complicado, incluso le han aconsejado que haga otros estilos de música, pero Lety es persistente y eso la ha llevado a que incluso Pepe Aguilar le produjera un disco y la nombrara como “La reina del mariachi”. Además, Lety no tiene disquera, es una artista independiente. “Pero me siento muy orgullosa de eso, pues los logros, chiquitos o grandes, pero que Dios me ha concedido, han sido con mucho trabajo y esfuerzo y me han permitido mantenerme en esta carrera”.

Lety confiesa que ella comenzó a los 12 años en la música. “Me iba y cantaba en diferentes colonias de mi tierra tapatía. Me subía a los tablados, me iba a las Fiestas de Octubre a tocar puertas y a abrirle a los artistas en el auditorio Benito Juárez, justo ahí hice mi primer Encuentro Internacional del Mariachi, hace muchos años ya”. Mientras cantaba, Lety compaginaba esta actividad con la escuela, cuando estaba en la preparatoria era más constante el tema del canto.

En Televisa y TV Azteca también cantaba en los noticieros y también formó parte de concursos como “Cantare” en 2002 y “Pequeños grandes artistas” de TV Azteca. En Ciudad de México también tuvo oportunidad de presentarse en los matutinos de las televisoras.

También ha estado en la Expo Ganadera, “y de repente ya me empezaban a contratar en diferentes Estados, íbamos toda la familia, porque siempre hemos estado juntos, y mis papás y mis hermanas me han apoyado. Con todo y el carácter tímido que tengo, he tenido la fortaleza de mi familia y eso es lo que me ha sacado adelante”.

De hecho, Lety reafirma que el canto ha sido su terapia de vida porque la ha hecho ser más extrovertida y a creer más en ella, “porque para tener éxito hay que equivocarse muchas veces. El éxito profesional va ligado al personal, no abandonando tu vida, ni tu felicidad por hacer algo que a lo mejor no te llena”.

La oportunidad de su vida

En 2004 llegó para Lety la oportunidad de ser parte de la tercera generación de “La Academia”. En las dos previas no había podido hacer el casting, así que esta vez tenía que hacerlo, “y gracias a Dios me quedo dentro de la casa. Fue mi primer enfrentamiento con la vida, yo sola, donde no estaba mi familia a mi lado, más que Dios por delante y yo para defender esto. ‘La Academia’ fue muy difícil, pero también fue algo que catapultó mi carrera y que jamás voy a olvidar el cariño del público, y que si tuviera oportunidad lo volvería a hacer (de participar)”.

Resalta que estar en el reality fue complicado porque no estaba preparada emocionalmente: “No tenía esa inteligencia emocional para defender más mi sueño allá adentro y no echarme para atrás, porque a veces con la crítica y los regaños, por dentro estaba realmente asustada y eso me bloqueó porque pensaba que no lo estaba haciendo bien y en lugar de fortalecerme, me fui debilitando, pero a su vez, sacaba la casta y lo que más me llenaba era el cariño del público, y cuando salgo, ahí vino el enfrentamiento real con la vida y de ahí para acá no he dejado de buscar oportunidades, de trabajar y de crecer”.

De hecho, después de “La Academia” se desarrolló como actriz de teatro participando en musicales como “Mentiras” y “Si nos dejan”, puesta en escena en la que tuvo su primer protagónico.

Planes ambiciosos

Aunque Lety radica en Los Ángeles, no deja de laborar en México. Y ahora que se aproxima el mes de septiembre, sabe que para ella es un gran momento para trabajar, debido a los festejos patrios.

Mientras tanto, la tapatía está trabajando en su próximo EP donde se incluye “No te equivoques”, su canción actual de la autoría de Luciano Luna y Laraim, con el cobijo instrumental y dirección vocal del productor Pepe Ortega (galardonado con el Grammy latino y americano).

El álbum planea lanzarlo en febrero de 2024, pero en septiembre lanzará un nuevo sencillo y para el agrado de sus fans, también en diciembre relanzará el cover de “Chiquitita”, pero esta vez bajo los acordes del mariachi.

“Al momento de saber qué canciones querían oír los fans, vi que pedían mucho este tema, el cual a través de los años me lo siguen pidiendo, a los seguidores les quedó un recuerdo muy especial de cuando estuve en ‘La Academia’ y para mí también ha sido un himno, una canción que en ese momento fue de auto-superación y que lo sigue siendo a la fecha”.