Leonel García escribe la canción más triste

El músico Leonel García se adentra a la exploración de la complejidad de las relaciones interpersonales, así como a los contrastes y emociones de una pareja, para dar vida a su nueva canción: “Por ti”, cuya letra está cargada de tristeza ante la defraudación de culminar una relación que estuvo llena de amor.

“Es un reclamo que medio le haces al otro, pero que también te lo haces a ti mismo, por estar dependiendo de que alguien más te dé lo que te hace falta. Creo que es bien importante asumir la responsabilidad de nuestra felicidad”, comparte en entrevista Leonel, quien recuerda que cuando hizo la canción se aproximaba un 14 de febrero, Día del amor y la amistad.

“La hice para los descorazonados y les puse un pedacito en Instagram, la respuesta fue buenísima, fue muy emocionante lo que la gente puso, así que la produje de manera final”, detalla.

El músico agrega que el sencillo llevaba tiempo revoloteando en su cabeza, principalmente por el mensaje que brinda: “Y este tema a mí siempre me ha llamado la atención, de cómo tenemos esta tendencia de poner toda la esperanza, o como dicen las abuelitas, ‘de poner todas las canicas en una sola canasta’ y eso es como muy peligroso, porque el ser humano no reacciona normalmente bien a ese grado de confianza, por eso es que uno tiene que mantener de su lado la responsabilidad de sus sentimientos”.

Reitera que realizó la canción pensando en todos aquellos que han pasado por la sensación de haberlo perdido todo y quedarse con un vacío emocional, “la rola sí resulta muy triste, pero al mismo tiempo nos cuestiona hasta dónde debemos depender del otro para ser felices. Tienes que estar como muy pendiente de lo que estás buscando en la otra persona, porque el amor es un asunto de dar sin pedir nada a cambio y esto de la reciprocidad siempre resulta muy dudoso cuando alguien te dice, ‘es que yo sí te di y tú no me diste’, pero es que no es un trueque, no es un negocio, uno da porque quiere dar, uno entrega por gusto, porque el placer está en el dar, ahí es donde se siente bonito”.

El músico rescata la idea del amor incondicional desde el libro de Miguel Ruiz, “La maestría del amor”: “‘El momento de dejar de amar a otro, no es cuando el otro no te da vuelta, sino es cuando ya no quiere recibir lo que tú le das, y ese es el momento de alejarse’. Me parece que es una manera muy interesante de aproximarse al tema, porque es verdad, porque no se trata de si el otro te da lo mismo, se trata de si él está dispuesto a ser receptivo con tu amor y a seguirlo recibiendo con felicidad y con alegría. Cuando ya no quiere recibir, es un asunto de dignidad, en ese momento tienes que entender que hasta ahí llegó la relación y que no se trata de obligarlo a recibir tu amor, eso es imposible”.

JL