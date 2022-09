Laura Zapata aclara expresión de "huevones", tras polémica con López Obrador

Laura Zapata aclaró la expresión "mexicanos huevones", que dijo en días pasados en entrevista con Carlos Alazraki, y por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador la llamó racista y clasista y por la que la conductora de televisión, Yolanda Andrade, la calificó como "huevona".

A través de sus redes sociales, la villana de telenovelas señaló este miércoles que la expresión de "huevones" no era para todos los mexicanos. "Quiero aclarar que la expresión de huevones, no era para todos los mexicanos. Fácilmente se vio quién se puso el saco; los que no producen, los que son las bases de Morena, los que reciben dinero a cambio de voto y cometen este fraude electoral. Yo amo a los que se levantan todas las mañanas, a los que trabajan, a los del campo, a mis queridos mexicanos que luchan y que trabajan, a esos los quiero, y esos merecerían más dinero, no mil 500 pesos al mes. Yo me refería a los abusivos, a los que viven de nuestros impuestos por vender su pensamiento y su voto, a esos me refería, esos son los huevones de México", expresó.

Laura Zapata también se expresó sobre López Obrador: "No lo aguanto, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y por su coraje que le tiene al presidente Calderón". Es el Atila de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, porque es chapucero (...)". Laura Zapata también expresó que México es "un país de huevones, de estira la mano": "Y este les avienta, los maicea con dos mil pesos, con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso y dicen, 'bueno, es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera (...)' Y con eso se conforman, o sea, no fueron a la escuela".

Sobre los dichos de la actriz, el Presidente López Obrador la acusó racismo y clasismo. "Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante a ninguna parte y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes", declaró. No obstante, en su conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador volvió a tocar el tema de la actriz de "Rosalinda": "La señora Laura Zapata, hay que hasta reconocerle su franqueza. Porque no es nada más ella, así piensan millones, nada más que ella se atreve a decirlo".

FS