Han sido días difíciles de sobrellevar; sin embargo, cuando encuentras tu propósito, nada te detiene. Si dejas cualquier cosa a la mitad, el Universo entiende que no tienes ni la frecuencia ni la fortaleza necesaria. Es por eso que para algunos es más fácil salir adelante y lograr sus metas. Tenemos que comenzar a ser flexibles para llegar a nuestras metas y nunca perder el objetivo. Puedes tomar rutas y decisiones distintas a las previstas. En la vida real, no hay excusas. Trasciende con tu fortaleza y descubre cuál es el lugar ideal donde está tu todo esperando. Quien toma un rumbo distinto y se atreve a saber que el tiempo es limitado, dónde, cuándo y en qué tiene que estar resultará victorioso.

ARIES

Increíble, el mundo se abre ante tus ojos con facilidad. Estás en buenos momentos de éxito y amor. Olvida el pasado y deja que tu elemento, el fuego, encienda en ti todo ese gran potencial. Esta Luna Nueva te trae nuevas opciones, grandes oportunidades. No te preocupes, todo está resuelto a favor del guerrero.

TAURO

La terquedad no ayuda, y el orgullo menos. Usa tu buen juicio y jamás permitas que nadie decida por ti. Lograste desacelerar un poco tu vida, cuida tu salud, revisa y tienes que saber si realmente dejarás todo por tus pensamientos y las habladurías. Sé claro y tajante, a dónde vas no hay retorno.

GÉMINIS

Las excusas son tu especialidad. No sé qué me pasa, lo siento, me equivoqué. Culpar a los demás por tus errores no te salvará de las consecuencias de tus actos. Anunciarte como bueno es parte de tu otra parte, la oscuridad. No te preocupes, sigue jugando a vivir. Tendrás que llevar en la conciencia todas las cosas.

CÁNCER

Estás listo para ir por todo y no habrá nada ni nadie que pueda detener ese gran e impetuoso talento creativo en ti. Armaste de valor, levántate y retoma la vida. No permitas la influencia de una persona del pasado que te hizo sentir muy mal. Solo sigue adelante con tu buen juicio. La verdad sabemos de quién es.

LEO

Podrás tratar de aplicar el principio del estoicismo, porque es así como, según tú, puedes salir adelante. Las falsas amistades, tu facilidad para juzgar a otros y ese mal humor podrían estropear las cosas bonitas por llegar. Ten cuidado con cómo sigues en la vida y a quién sigues.

VIRGO

Mejores momentos están por llegar, y eso es increíble. Todos los problemas que cargas no son tuyos, así que toma solo una buena decisión. Podrás tratar de justificar muchas cosas, pero los que cuidan a tus enemigos no duermen. Esperas que se haga un milagro. El estrés puede hacer estragos en ti.

LIBRA

No eres el más equilibrado en este momento. Aparentas convenientemente lo que los demás esperan de ti. Cuenta la verdadera historia. ¿Cómo puedes gozar encima de las lágrimas de otros? ¿Cuánto tiempo vas a estar con la conciencia tranquila? Cuando te desocupes de perder la oportunidad, el mundo ya habrá cambiado.

ESCORPIÓN

Mes maravilloso y colmado de oportunidades; sin embargo, la vida pone a todos y todo en su lugar. Más vale un buen arreglo que un mal trato. Hacerte la víctima o el mal querido, vivir a expensas de lastimar y justificar todo puede funcionar un tiempo. Pero lo que no es tuyo regresa a quien corresponda.

SAGITARIO

En las duras pruebas, obstáculos y traiciones que llegaste a pasar, ahora solo paz profunda, abundantes bendiciones y luz. Esa brillante luz que te acompaña siempre es mejor que cualquier tesoro. En esta semana, tú recibes un gran regalo de la Luna Nueva: renuevas fuerzas, arreglas conflictos.

CAPRICORNIO

Muévete de tu zona de confort y aprovecha la energía de esta Luna Nueva para recuperar fuerza, salud, poder y amistades. Estás a unos días de soltar tu pensamiento cuadrado y adoptar una postura más madura y fuerte. Sé eficiente, haz más de lo que otros esperan de ti, y cuida tu salud mental y física.

ACUARIO

Te fascina la libertad, disfruta este momento, pues no habrá más. Paga tus deudas antes de que ellas lleguen a ti. Podrías ser expuesto. Nunca serás suficiente si imitas. Por el contrario, las voces se están levantando, las bocas abriendo, y alguien podría meter las manos por ti. Sigue tu ingenuidad, no tartamudees.

PISCIS

Prueba y error, todo cambia, mitad y se transforma. Cuida muy bien con quién sí, con quién no y con quién nunca. Y es que al parecer crees que todo es posible. Deja de soñar y aterriza tu verdad. Ya que tomaste las cartas, juega limpio. Sé realista y deja las quejas. Nuevas amistades, amores, tierras, cambios de casa, ciudad, país.

