Luna menguante en Aries. Esta semana la Luna seguirá menguando hasta el domingo 18, día en que alcanza la fase de Luna nueva y comienza de nuevo el ciclo lunar. Si las personas supieran cómo las palabras equivocadas destruyen sueños, relaciones y la autoestima, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de elogiar, engrandecer, admirar o amar...

Aries

21/03 - 21/04

Esta semana, sentirás la necesidad de cancelar todos tus planes y quedarte en casa para sumergirte en tus pensamientos y emociones. Quizás soltar alguna que otra lágrima no te vendría nada mal. No te aburrirás en absoluto, ya que tienes muchas cosas en las que reflexionar. Lo que necesitas es encontrar la coherencia entre lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, porque tu vida ha tomado velocidad como nunca antes. Después de la tormenta viene la calma, una calma que necesitarás para disfrutar de las ganancias que estás por recibir.

Tauro

21/04 - 21/05

Esta semana, por favor, ¡deja atrás tus dramas! No te agobies ni desesperes por cualquier tontería que veas en redes sociales. Deja de intentar parecer perfecto, de subir los mejores selfies, las mejores indirectas, y en su lugar, concéntrate en tus amigos y en nutrir ese tipo de conexiones. Es hora de tener conversaciones reales y no solo utilizar emojis vacíos. Tus amigos echan de menos esta parte de ti, necesitas centrarte en el amor real, no en el que ves en Instagram.

Géminis

21/05 - 20/06

Estás de buenas por todos lados esta semana, Géminis. Prepárate para sacudirte porque seguimos en tu temporada. ¡Basta de esconderte! Estás más que listo/a para lanzar ese nuevo proyecto, idea, relación o cambio. Ya es momento de permitir que el mundo disfrute del aura renovada que tanto te ha costado limpiar.

Deja que tu intuición te guíe hacia proyectos diferentes y oportunidades beneficiosas para tu carrera.

Cáncer

20/06 - 21/07

Esta semana estará llena de descubrimientos. Primero, deja que tu intuición te guíe, luego toma nota, porque tendrás claridad en esos temas que te mantenían un poco confundido/a.

Hay una luz que te guía, sentirás como los planetas están de tu parte y te ayudan a decidir cuál es el camino que debes tomar. ¿Qué destino?, ¿qué pretendiente?, ¿qué trabajo? Pronto recibirás respuestas.

Leo

21/07 - 20/08

Cuida de que no se te corra el rímel, porque es posible que experimentes algún que otro drama de esos que dan emoción a tu vida. Después de todo, a ti te encanta el drama y ser el centro de atención de esa persona que enciende tu fuego interior. Deja que esas pasiones intensas fluyan. Solo ten cuidado de no terminar llorando en un mar de lágrimas o de herir a alguien. Podrías invertir esa energía en una fiesta épica con tus amigos/as. Comienza a planificar la agenda y organiza un plan, ya sea en tu casa o fuera.

Virgo

22/08 - 22/09

Deja que esta semana el amor te empalague con gestos románticos. O empalágalo/a tú. De cualquier forma, usa tu intuición para descubrir si tu pareja es el amor que quieres y necesitas. La verdad siempre prevalece y este es un momento afortunado para captar la verdad de tus sentimientos. El Universo está jugando a tu favor. No te niegues a amar. Y por ello, en estos días vivirás una emocionante transformación en la manera como te enamoras. Puede ser que estés iniciando una relación.

Libra

23/09 - 22/10

Por muchas ganas que tengas de salir, de bailar, de pasarla bien y disfrutar hasta tarde, esta semana intenta organizarte, enfrentarte a esto que tienes pendiente y hacer todo lo que no te ha dado tiempo a hacer durante la semana. Te sientes práctico y eficiente, así que aprovecha la energía para hacer lo que tienes que hacer. Cuando te pongas al día con tus responsabilidades, el Universo te brindará tiempo para que tu mente, cuerpo y alma se expandan.

Escorpión

23/10 - 22/11

Apasionado/a, acepta los cumplidos que recibirás de todos lados. Después de unos días intensos (por no decir una temporada), desprenderás brillo y andarás por ahí presumiendo lo radiante que estás. Tu cuerpo, tu mente y tu piel necesitaban una desintoxicación. No te intimides si atraes a alguien increíblemente especial en estos días. Ya estás listo/a para ello. Vas a proyectar unas vibras muy diferentes. La gente quiere conocerte y tú más que nadie sabe que el que busca encuentra.

Sagitario

23/11 - 20/12

Aventurero/a Sagitario, esta semana surfearás en el mar de tus sentimientos. Intenta invertir tu tiempo libre para quedarte en casa descansando, comiendo rico y viendo todas esas series que tenías en la lista de pendientes. No te agobies, no te estás perdiendo de nada en tu vida social. Date unos días de estabilidad, amor y recogimiento. Tu cuerpo y tu alma necesitan una pausa para reaccionar la siguiente semana.De todas formas, por más que busques la tranquilidad, tu mente se vuelve más brillante.

Capricornio

21/12 - 19/01

Tu vida social se activará, así que ve organizando la agenda de todos los eventos a los que te invitan. A ti que te encanta el orden y la planificación, comienza por hacer llamadas telefónicas, mandar mensajes o escribir correos. Estarás con la energía tan alta que sentirás que puedes con todo y con todos. Con tu habilidad comunicativa y energía social en alza, es posible que conozcas personas nuevas y muy interesantes.

También sube tu energía, aumenta tu curiosidad.

Acuario

20/01 - 18/02

Canaliza la energía rebelde que tanto te caracteriza. Hay una idea en tu mente que no para de darte vueltas y sabes que si la pones en práctica puedes llegar a hacer mucho dinero. Confía en tus talentos para generar dinero sin siquiera levantarte del sofá. Aprovecha la semana para concretar ideas, fijar fechas límites y comprometerte con tus planes de vida. No todo sucede en los sueños, si trabajas, también puede pasar en la realidad.

Piscis

19/02 - 20/03

Es el momento de tomar el timón de tu vida y convertirte en el/la protagonista de tu propia película. No te sientas culpable si estás más centrado/a en ti estos días. Se acabó estar pendiente de todo el mundo. El alcance de tu generosidad y compasión por los demás es muy grande, pero necesitas algo de soledad para sopesar el camino que deseas seguir, porque los astros te están dando la mano para crear bases sólidas para tu futuro.