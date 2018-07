Kike Jiménez, con más poder rockero

Las ambiciones no terminan para Kike Jiménez, el cantante tapatío que no suelta ese sueño de cautivar con su música; en este camino apuesta por “Real World”, su más reciente lanzamiento con el que plantea llevar su carrera a otros escenarios teniendo a la composición en inglés como su principal As.

El cantautor que alista su presentación en el Auditorio Telmex para recibir a Laura Pausini el próximo 2 de agosto —quien fuera su coach en “La Voz México” en 2014— ya goza de una buena respuesta ante el lanzamiento de “Real World”, sencillo con que dará la bienvenida a un EP con un par de canciones más con las que tiene en la mira probar suerte en escenarios de Los Ángeles y Liverpool.

“Mucha gente estaba a la espera de algo así, desde el ‘reality’ cantaba en inglés y al salir saqué el sencillo pero en español. Todas las canciones que he escrito han sido en español y después las he traducido, para mí es más sencillo la composición en inglés, al traducir las canciones creo que se pierde un poco de la esencia y ahora esto es un golpe bueno para mi regreso”, explica Kike Jiménez al visualizarse más allá de las fronteras mexicanas durante el próximo año.

“Quiero hacer crossover con mi música el próximo año, tengo oportunidad de ir a Los Ángeles, también hay pláticas en Liverpool para ver qué puede pasar, quiero que este EP sea mi tarjeta de presentación”, detalla el cantante al asegurar que el público mexicano ahora tiene un respaldo y apertura más notoria hacia los intérpretes mexicanos que apuestan por otros idiomas más allá del español.

“El idioma español es muy hermoso, lleno de sinónimos, antónimos, hay palabras que por sí solas significan mil cosas y es maravilloso, para mí había sido complicado hacer la traducción de mis canciones pasadas, pero el inglés también se me da, es algo natural y en este EP habrá cuatro canciones en inglés, abarco experiencias propias, de lo que estamos viviendo actualmente en este mundo”.

Paso a paso

Jiménez, quien ha ido consolidando su carrera con éxitos como “Aquí y ahora” y también en proyectos musicales como “Catarsis” y “Rent”, puntualiza que con la llegada de “Real World”, su estilo musical se define con más claridad.

“Mi estilo siempre ha sido más el rock-pop, ha tenido diferentes facetas, eso ha ido junto a mi crecimiento, desde que salí del programa y ahora han pasado tres años, ahora tengo más aprendizaje introspectivo y exterior. El crecimiento que he tenido como artista se ha plasmado en mis canciones y este nuevo EP significa la consolidación de lo que quiero marcar”.

A la par que Kike Jiménez ha forjado su carrera, el cantautor señala la oportunidad de explorar otros quehaceres artísticos, tanto en el teatro musical como en el doblaje de voz, área en la que ha descubierto otras facetas de su carrera.

“Estoy haciendo doblaje para Cartoon Network, es otra cosa diferente, totalmente divertida. Me habían buscado para grabar la entrada de una serie nueva, me quedé impactado por cómo trabajan esos actores, pensé que me gustaría hacerlo, pregunté si había algún personaje secundario con el que pudiera probar y se dio, he estado haciendo papeles, de todo un poco”.

TOMA NOTA

Próxima presentación

Laura Pausini (con la participación de Kike Jiménez)/ 2 de agosto/ 21:00 horas/ Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Zapopan)/ Boletos en taquillas y Ticketmaster desde $400 pesos hasta $1,650 pesos.